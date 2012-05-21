به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، پیوند اعضاء و بیماران خاص، تیم های ملی ورزشهای ناشنوایان به هفتمین دوره بازیهای آسیا و اقیانوسیه سئول کره جنوبی اعزام شدند. در این مسابقات ایران در بخش آقایان در رشته های دوومیدانی، فوتبال، فوتسال، تکواندو، جودو، پینگ پنگ و دوچرخه سواری و در بخش بانوان در رشته های والیبال، دوومیدانی، پینگ پنگ و تکواندو حضور دارد.

بازیهای آسیا و اقیانوسیه ناشنوایان پس از 12 سال برگزار می شود و ایران در دوره قبلی رتبه پنجم را کسب کرده است. همچنین این برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که بانوان ناشنوای کشورمان در بازیهای آسیایی شرکت می کنند.