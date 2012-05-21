نخستین نمایشگاه عکس جزیره ابوموسی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه عکس ابوموسی پیش از ظهر دوشنبه با موضوعات ایران امروز و آزادسازی خرمشهر در این جزیره افتتاح شد.

در این نمایشگاه 130 اثر با موضوع ایران امروز و 70 اثر با موضوع آزادسازی خرمشهر در دانشگاه پیام نور ابوموسی به نمایش در آمده است.

رضا محمدی عکاس آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه در خصوص این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: این نمایشگاه حاصل بیش از 30 سال کار عکاسی من است و آثار این نمایشگاه برای همیشه در جزیره ابوموسی ماندگار خواهند ماند.

وی ادامه داد: خوشبختانه حرکتهای نوین هنری در جزیره ابوموسی آغاز شده و معاونت هنری وزارت ارشاد تصمیم گرفته تا از طریق اقدامات فرهنگی و هنری در جزیره ابوموسی حضور پیدا کند.