معطلی 5 ساله یک مصوبه/ بروجردیها منتظر آغاز عملیات اجرایی فرودگاه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان بروجرد به عنوان قطب صنعت استان لرستان با دارا بودن فاکتورهایی چون دانشجو پذیر بودن این شهرستان و یکی از مهم ترین شهرستانهای استان در بخش گردشگری نیازمند احداث فرودگاه است.

در این راستا و با توجه به مطالبات مردم برای اجرای این پروژه در سفر دوم هیأت دولت به لرستان احداث فرودگاه در بروجرد به تصویب رسید ولی همچنان با گذشت بیش از 5 سال این پروژه عملیاتی نشده است.

این در حالیست که مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور در سفر خود به لرستان از ابهام در محل احداث این فرودگاه خبر داد تا نگرانیهایی در این راستا ایجاد شود.

محمود رسولی نژاد در این رابطه در جمع خبرنگاران گفت: فرودگاه قرار است در بروجرد احداث شود و این فرودگاه مجوز کمیته فضای کشور را نیز گرفته است.

وی با بیان اینکه احتمال اینکه این فرودگاه کلنگ زنی شود وجود دارد، عنوان کرد: با این حال هنوز به دلیل ابهامی که در محل فرودگاه وجود دارد این موضوع قطعی نشده است.

با این تفاسیر علاء الدین بروجردی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث فرودگاه در بروجرد یکی از مطالبات مردم این شهرستان است که به زودی عملیاتی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مراحل کار در این زمینه در حال انجام است، یادآور شد: مرحله تملک زمین فرودگاه بروجرد در حال انجام است و سیر خودش را دنبال می کند.

بنابراین گزارش فرودگاه بروجرد علاوه بر دارا بودن مصوبه دور دوم سفر هیئت دولت در جلسه کارگروه توسعه و عمران لرستان نیز مورد تصویب قرار گرفته است.

در این راستا شروع عملیات اجرایی احداث فرودگاه بروجرد در سه ماه اول سال 89 در جریان جلسه کارگروه توسعه استان لرستان به ریاست معاون اول رئیس جمهوری جزء مصوبات حوزه وزارت راه مورد تصویب قرار گرفت تا همگان منتظر اجرایی شدن این پروژه باشند.

همچنین حمید بهبهانی وزیر قبلی راه و ترابری نیز در سفر به استان لرستان در رابطه با آغاز عملیات اجرایی فرودگاه بروجرد از اتمام مطالعات این پروژه خبر داده بود که این امر ضرورت اجرایی شدن این پروژه را روشن می سازد.

به هر روی مردم بروجرد منتظرند تا هر چه سریعتر عملیات اجرایی این پروژه مهم و زیرساختی در شهر توریستی و صنعتی بروجرد آغاز شود، پروژه ای که می تواند در جذب سرمایه گذاران به این شهرستان تاثیر بسزایی داشته باشد.