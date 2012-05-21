به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب در مراسم افتتاح ساختمان پلیس آگاهی قزوین که روز دوشنبه با حضور سرتیپ دوم پاسدار مصطفی رجبی جانشین آگاهی ناجا، حجت الاسلام اسماعیل صادقی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، فرزین افروز معاون دادستان و جمعی از پرسنل ناجا برگزار شد اظهارداشت: امنیت از موضوعات مهم جامعه است و مهم ترین دستگاهی که می تواند در تامین آن نقش آفرینی کند نیروی انتظامی است.



وی افزود: پلیس ایران باید به پیشرفته ترین تجهیزات و علم روز دنیا مجهز باشد و با آگاهی از مسائل دینی و مذهبی و تعهد کاری به مردم خدمت کند.



سردار جعفری نسب بیان کرد: در موضوع تامین حقوق شهروندی استان قزوین مقام برتر کشوری را کسب کرده است و با تامین تجهیزات مورد نیاز در سال جاری تلاش می کنیم تا مردم در مراجعه به پلیس استان احساس آرامش و رفاه بیشتری کنند.



فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: پلیس باید پناهگاه مردم مظلوم و ستمدیده باشد و بتواند به تظلم مردم پاسخ دهد و با قاطعیت و سرعت با مجرمان برخورد کرده و زمینه تامین نظم و امنیت جامعه را به نحو مطلوب فراهم کند.



سردار جعفری نسب یادآورشد: مساعدت و همراهی دستگاه قضایی با نیروی انتظامی استان در شرایط مطلوبی است که بدون اغراق می تواند الگوی سایر استان ها قرار گیرد و به نتایج ارزشمندی منجر شود که رضایت مردم را تامین کند.



جعفری نسب از تلاش پلیس آگاهی استان در کشف به موقع جرائم و کمک به تامین امنیت مردم استان تقدیر کرد.