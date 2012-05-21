بهبود وضعیت ویترین فروشگاهها/ انتقال زنان بدپوشش فقط توسط پلیس زن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: پلیس در صدد اجرای درخواست های مردم و افزایش احساس امنیت است. یکی از طرحهای پلیس که هم اکنون در حال اجرا است برخورد با بدپوششی و بدحجابی است. البته با فروشگاه هایی که اقدام به تولید لباس های ناهنجار می کنند برخورد می شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص فعالیت پلیس کوهستان گفت: بیش از 1800 پارک در سطح شهر وجود دارد که نیروهای پلیس در بسیاری از آنها مستقر شده اند. هم اکنون وضعیت بوستانها و کوهستانهای اطراف تهران امن است و نیروهای پلیس نیز در این اماکن حضور دارند.

اجرای طرح برخورد با تالارهای پذیرایی متخلف

ساجدی نیا با اشاره به اجرای طرح برخورد با تالارهای پذیرایی متخلف، تاکید کرد: یکی از اقدامات پلیس در سال جاری شناسایی و بازدید از تالارهای پذیرایی و برخورد با متخلفان است. سال گذشته 3 مرحله از این طرح به اجرا در آمد و در نخستین مرحله امسال نیز ماموران از 59 تالار بازدید کرده که با 6 تالار متخلف برخورد و این اماکن پلمب شدند.

رئیس پلیس تهران با اعلام اینکه در کنار برخورد با تالارها آتلیه های غیر مجاز نیز شناسایی می شوند، اظهار داشت: بر اساس حیطه بندی که توسط پلیس و صنف آتلیه داران و فیلمبرداران صورت گرفت این افراد موظفند پس از تهیه فیلم و عکس اصل عکس را به صاحب آن بازگردانند و آن را در آرشیو خود نگه ندارند.

بکارگیری نیروهای تحصیل کرده در طرح امنیت اخلاقی

ساجدی نیا از بکارگیری نیروهای تحصیل کرده در طرح امنیت اخلاقی خبر داد و افزود: ماموران طرح امنیت اخلاقی دارای حداقل مدرک لیسانس هستند و قبل از اینکه بکارگیری شوند آموزش های لازم را دیده اند. افرادی که از سوی ماموران دستگیر می شوند در پایگاه ها توسط روانشناسان و کارشناسان علوم اجتماعی ارشاد می شوند.

انتقال زنان بدپوشش و بدحجاب فقط توسط پلیس زن انجام می شود

رئیس پلیس تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح برخورد با بدحجابی در اتوبان های تهران گفت: انتقال زنان بدپوشش و بدحجاب فقط توسط پلیس زن انجام می شود و در سطح بزرگراهها به علت سرعت زیاد پلیس مرد موتورسوار راهور یا انتظامی تنها به افراد تذکر می دهند و مدارک افراد کشف حجاب کرده را اخذ می کنند. همچنین افراد حامل سگ نیز توسط ماموران تذکر می گیرند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد تامین امنیت تفرجگاه ها گفت: همزمان با آغاز تابستان ماموران پلیس از عصر تا پاسی از شب در تفرج گاه ها و بوستان ها حضوری پررنگ خواهند داشت و این مناطق را تحت پوشش قرار خواهند داد.

وضعیت ویترین مغازه های سطح شهر بهبود یافته است

به گفته ساجدی نیا، به منظور اجرای طرح امنیت اخلاقی دو هفته قبل از برخورد با بدحجابان بیشتر تولیدیها و فروشگاههای تهران بازدید و با متخلفان برخورد شد. هم اکنون وضعیت ویترین مغازه های سطح شهر بهبود یافته است ضمن اینکه تیمهای صنفی نیز نظارت های لازم را دارند.

رئیس پلیس تهران در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد وضعیت آرایشگاه های زنانه گفت: پلیس زن در طول سال چندین بار از این مراکز بازدید دارند و با تخلفات اندک این آرایشگاه ها برخورد می شود. بعضا شاهد تاتو و خالکوبی و اعمال غیر اخلاقی در این مراکز هستیم.

برخورد با شوهای خانگی و زیرزمینی

وی از برخورد با شوهای خانگی و زیرزمینی خبر داد و تاکید کرد: در سال گذشته و امسال چند مرحله عملیات برخورد با شوهای زیرزمینی و خانگی برگزار شد. این افراد به صورت غیر مجاز دست به این کار می زنند که باعث ایجاد ناامنی و اتفاقات ناگوار می شود. برگزاری شو خانگی دستمایه ای برای سارقان می شود. سال گذشته نیز باندی منهدم شد که 13 سرقت از شوهای غیر مجاز لباس داشت و در برخی موارد نیز اعضای باند اقدام به تجاوز عنف می کردند.

کاهش چشمگیر درگیریها و ناهنجاریها

ساجدی نیا در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد برخورد با اراذل و اوباش گفت: برخورد با این افراد خواست مردم و اولویت پلیس است. در سالهای گذشته این افراد به 3 سطح یک، 2 و 3 تقسیم می شدند اما اکنون دیگر اراذل و اوباش سطح یک نداریم و بیشتر این افراد اراذل و اوباش سطح 2 و 3 هستند. اراذل سطح یک در گذشته یا تواب شده اند یا هم اکنون در زندان هستند. هر روز طرح هایی برای برخورد با ارذال و اوباش در محلات اجرا و ماهیانه یک طرح گسترده نیز در سطح شهر به اجرا در می آید. ضمن اینکه بر اساس رصد پلیس میزان درگیری ها و ناهنجاری ها کاهش چشمگیری یافته است.

رئیس پلیس تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حوزه ورود مواد مخدر و برخورد با خرده فروشان طرح های ویژه ای در حال اجرا است، تاکید کرد: طی 2 ماهه امسال بیش از 2 تن انواع مواد مخدر کشف شده است و 3 مرحله طرح برخورد با خرده فروشان به اجرا در آمده است. اکثر خرده فروشان مصرف کننده هستند و در هر طرح حداقل 70 کیلوگرم مواد از این افراد کشف شده است.

جمع آوری معتادان وظیفه پلیس نیست

سردار ساجدی نیا با اعلام اینکه جمع آوری معتادان وظیفه پلیس نیست، اظهار داشت: جمع آوری معتادان وظیفه ما نیست اما نسبت به جمع آوری این افراد اقدام می کنیم ولی کمپی برای پذیرش آنها وجود ندارد. میزان معتادان بلامکان و بی خانمان کاهش یافته است.

وی در پایان با اعلام اینکه قوه قضائیه تنها دستگاهی است که پلیس را در طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی همراهی می کند، گفت: از سوی سایر دستگاه ها کمترین توجه را شاهد هستیم.