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۱۹ مرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۲۸

در نشست اين هفته پژوهشگاه فرهنگ و هنر حوزه هنري

" بداهه ، ذاتي يا اكتسابي؟ " بحث و بررسي مي شود

دومين جلسه از سلسله جلسات هنر، انديشه و ادب در گستره فرهنگ ايراني - اسلامي ويژه بداهه در هنر برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي حوزه هنري،  در اين جلسه موضوع « بداهه ذاتي است يا اكتسابي» با حضور عبدالرضا كردي و دكتر محمدي مورد بررسي قرار مي گيرد.
اين برنامه ساعت 30/17  دوشنبه 20 مرداد ماه در سالن اجتماعات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي حوزه هنري واقع در تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه برگزار مي گردد و ورود براي علاقمندان آزاد است.
کد مطلب 16079

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