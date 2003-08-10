در نشست اين هفته پژوهشگاه فرهنگ و هنر حوزه هنري " بداهه ، ذاتي يا اكتسابي؟ " بحث و بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي حوزه هنري، در اين جلسه موضوع « بداهه ذاتي است يا اكتسابي» با حضور عبدالرضا كردي و دكتر محمدي مورد بررسي قرار مي گيرد.

اين برنامه ساعت 30/17 دوشنبه 20 مرداد ماه در سالن اجتماعات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي حوزه هنري واقع در تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه برگزار مي گردد و ورود براي علاقمندان آزاد است.