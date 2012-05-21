سهم تخریب زیستگاهها در انقراض جانوران 40 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر دکتر علی اصغر محمدی فاضل در نشست خبری روز جهانی تنوع زیستی که پیش ازظهر دو شنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد گفت: در حال حاضر سهم تخریب زیستگاهها در حذف گونه های جانوری در دنیا 39 درصد عنوان شده که این میزان در ایران نیز تقریباً همین مقدار است.

به گفته وی، سهم شکار بی رویه و برداشتهای غیر قانونی در حذف گونه های جانوری نیز در دنیا و در ایران معادل 36 درصد برآورد شده است.

فاضل اظهار داشت: ورود گونه های مهاجم، آلودگی های آب ، خاک ، هوا و آلودگی های نوری و همچنین شرایط اقلیمی نیز تا حدود 25 درصد عامل انقراض گون های جانوری در دنیا و در ایران معرفی شده اند.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه هم اکنون سطح مناطق حفاظت شده در دنیا از 5 میلیون کیلومتر متر مربع به 14 میلیون کیلومتر متر مربع افزایش یافته است تصریح کرد: در حال حاضر سطح مناطق حفاظت شده در ایران معادل 4/10 درصد از کل مساحت کشور است یعنی سطحی برابر 7/16 میلیون هکتار است.

فاضل یاد آور شد: البته این رقم در کنار مناطقی که به اشکال دیگر توسط دیگر دستگاهها حفاظت می شود مانند دریاچه های پشت سدها که توسط وزارت نیرو و یا نوار 7 کیلومتری مناطق مرزی که جزو مناطق تیر اندازی ممنوع هستند و توسط وزارت کشور حفاظت می شوند سطح مناطق حفاظتی ایران را به حدود 20 درصد خاک کشور می رساند.

وی با اشاره به اینکه شناخت بشری ازتعداد گونه های گیاهی و جانوری واقعی کره زمین بسیار سطحی و با دقت کمی است افزود:در حال حاضر در منابع مختلف تعداد متعددی برای گونه های گیاهی و جانوری مطرح می شود اما طبقآخرین آمار در بسیاری منابع این تعداد برابر 14 میلیون گونه برآورد شده که تنها بشر تا کنون توانسته کمتر از دو میلیون از این گونه ها راشناسایی کند.

به گفته فاضل، در حال حاضر 20 تا 50 درصد گونه ها در معرض تهدید و انقراض هستند که این رقم در نقاط مختلف کره زمین متفاوت است و در قاره استرالیا که کمترین نرخ انقراض گونه ها گزارش شده برابر 5/19 درصد و در قاره آفریقابا بیشترین نرخ معادل 50 درصد است.

وی افزود: عنوان روز جهانی تونع زیستی امسال، تنوع زیستی دریایی است که برای علاقمندان به حیات دریاها فرصت مغتنمی برای افزایش آگاهیها در این زمینه است.