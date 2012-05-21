به گزارش خبرنگار مهر، بحث آموزش تئاتر یکی از مباحث مهمی است که باید برای تربیت و رشد نیروهای مستعد در این عرصه مورد توجه قرار داد. شاید یکی از ضعف‌های موجود در تئاتر ایران ضعف در آموزش است که این ضعف حتی در بدنه آکادمیک و دانشگاهی نیز به چشم می‌خورد. نبود وضعیت آموزشی مناسب باعث شده تا بسیاری از نیروهای مستعد نادیده گرفته شوند.



این وضعیت در شهرستان‌های مختلف کشور بسیار نامناسب‌تر است. بارها و بارها هنرمندان مستعد تئاتر مقیم شهرستان‌های مختلف از نبود بستر آموزشی مناسب و کارگاه‌های در این زمینه گلایه کرده‌اند. طی سال‌های گذشته گاهی کارگاه‌هایی آموزشی با حضور اساتید تئاتر در شهرستان‌های مختلف برگزار می‌شد که بازخوردهای بسیار خوبی نیز داشت.



در مقطعی چهره‌های شناخته شده تئاتر ایران علاوه‌بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی با هنرمندان مقیم تئاتر شهرستان‌ها، اثری نمایشی را هم به‌عنوان خروجی کارگاه‌های خود به صحنه بردند. از طرف دیگر طی چند سال اخیر پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران نیز برای پرورش نیروهای مستعد مقیم شهرستان در زمینه نمایشنامه‌نویسی راه‌اندازی و فعال شد.



این پروژه توانست توجه نمایشنامه‌نویسان مقیم شهرستان‌ها را به خود جلب کند و با برگزاری کارگاه‌های فصلی به آموزش نیروهای مستعد نمایشنامه‌نویسی مقیم شهرستان‌ها بپردازد. اما متأسفانه فعالیت این پروژه و طرح‌های دیگر نظیر برگزاری کارگاه و تولید و اجرای نمایش توسط چهره‌های شناخته شده تئاتر در شهرستان‌های مختلف در نیمه دوم سال 90 و سال جاری تداوم پیدا نکرد.



این در حالی است که مدیران و مسئولان تئاتری در فکر ساماندهی گروه‌های نمایشی و استقرار آن‌ها هستند تا گروه‌های نمایشی مقیم شهرستان‌ها بتوانند در طول سال اجرای عمومی داشته باشند. واقعیت این است که گروه نمایشی و هنرمندانی که می‌خواهند در عرصه تئاتر فعالیت کنند اگر از تحت پوشش یک روند آموزشی مناسب و کارشناسی شده قرار نگیرند، خروجی آثاری سطحی خواهد بود و انرژی هنرمندان نیز به بیراهه خواهد رفت.



وقتی صحبت از حمایت از گروه‌های نمایشی و هنرمندان تئاتر مقیم شهرستان‌ها است، نباید فراموش شود که این هنرمندان نباید به لحاظ آموزشی رها شوند. بارها و بارها هنرمندان تئاتر مقیم شهرستان‌ها در جشنواره‌های متعدد و خطاب به مدیران و مسئولان خواستار توجهی ویژه به برگزاری کارگاه‌های آموزشی شده‌اند.



اما متأسفانه از سوی مدیران و مسئولان تئاتری هیچگاه به صورت دائمی و مستمر به این نکته توجه نشده است و اگر اقدامی هم صورت گرفته، اقدامی مقطعی بوده‌است. وقتی پروژه‌ای همچون پروژه دائمی چهارفصل تئاتر ایران و طرح برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط هنرمندان شناخته شده تئاتر در شهرستان‌ها بازخورد و نیتجه خوبی دارد، چرا باید این پروژه‌ها و اقدامات تداوم نداشته باشند؟