استعفا معاون فرهنگی فارابی سرانجام پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک ماه پس از انتشار گزارشی باعنوان "غیبت معاون فرهنگی فارابی یک ماهه شد" در خبرگزاری مهر سرانجام مدیرعامل این بنیاد به طور رسمی از پذیرش استعفا وی خبر داد.

لشگری‌پور که پیش از این در واپسین روزهای سال 90 خبر خداحافظی خود با فارابی را در رسانه‌ها طرح کرده بود پس از تحویل سال نو حضور خود در محل بنیاد سینمایی فارابی را به حداقل رساند که این کاهش حضور هم‌زمان با عدم استعفا رسمی، شائبه قهر این مدیر تأثیرگذار در تیم مدیران فارابی را به وجود آورد.

پس از پیگیری رسانه‌ها لشگری‌پور ترجیح داد اصل داستان جدایی از فارابی را تکذیب کند و همه چیز را عادی نشان دهد. روابط عمومی بنیاد فارابی هم در واکنش به گزارش مهر "قهر" لشگری‌پور را تکذیب و دلیل غیبت او در بنیاد فارابی را سفر اعلام کرد.

پس از یک ماه اما احمد میرعلایی، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی خبر از قبول استعفاء وی داد و گفت: "آقای لشگری‌پور چندی قبل از معاونت فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی استعفا کرده که من علیرغم آن که علاقمند به استمرار فعالیت‌هایشان در فارابی بودم اما به دلیل اصرار ایشان این استعفا را پذیرفتم." به گفته میرعلایی مسئولیت این معاونت موقتاً به حسن نجاریان واگذار شده‌است.

با تعطیلی معاونت سینمایی و انتقال اختیارات این معاونت به سازمان سینمایی زیرمجموعه‌‌های پیشین معاونت در شرایط بلاتکلیف به سر می‌برند و هنوز نسبت این مراکز با سازمان سینمایی روشن نشده‌است. احتمالاً تغییرات در این زیرمجموعه‌ها که بنیاد سینمایی فارابی یکی از مهمترین آن‌هاست تا تعیین تکلیف نهایی ادامه داشته باشد.

