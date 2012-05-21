به گزارش خبرنگار مهر، محمد بخارایی امروز در نشستی خبری با اشاره به آمار بالای سوانح رانندگی در کشور، اظهار داشت: آمار تلفات سوانح رانندگی در سال گذشته به 20 هزار و 68 نفر رسید در حالی که سال 89 تعداد 23 هزار و 249 نفر بود که نشانگر کاهش 3 هزار و 181 نفری تلفات سوانح رانندگی دارد.
وی با اشاره به کاهش 13.7 درصدی تلفات سوانح رانندگی در سال 90 نسبت به سال 89، اظهار داشت: این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم باید سالانه 10 درصد سوانح رانندگی کاهش یابد.
رئیس هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راهها با اشاره به اقدمات انجام گرفته برای کاهش حوادث رانندگی، بیان کرد: ایمنسازی راهها، کنترل و نظارت، ابلاغ قوانین جدید راهنمایی و رانندگی، کنترل ترافیک، امداد و نجات، فرهنگ سازی و مشارکت مردمی در بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش سوانح تاثیر زیادی داشته است.
وی با بیان اینکه روزانه 3 هزار و 500 نفر در حمل و نقل بینالمللی جهان کشته میشوند، اظهار داشت: 2 درصد کشتههای سوانح رانندگی دنیا متعلق به ایران است، این در حالی است که ایران یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد.
بخارایی با بیان اینکه بیش از 70 درصد عوامل وقوع سوانح و تلفات رانندگی، نیروی انسانی است، بنابراین باید فرهنگسازی در این باره تقویت شود، افزود: 41.93 درصد تلفات رانندگی مربوط به موتورسواران بوده که در شهرها کشته شده اند در واقع بیشترین آمار تلفات سوانح رانندگی به سوانح شهری برمی گردد.
رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، تصریح کرد: در سال 1380 تعداد 4 میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود داشت که این رقم در سال 1390 به 15 میلیون وسیله نقلیه رسید و پیشبینی میشود در سال 1400 تعداد وسایل نقلیه کشور به بیش از 30 میلیون دستگاه افزایش یابد که این امر نیازمند فرهنگسازی لازم و مطلوب در راستای کاهش سوانح رانندگی، افزایش ایمنی سیر و کاهش ترافیک شهری است.
رئیس هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راهها به اقدامات این جمعیت اشاره کرد و گفت: جمعیت طرفداران ایمنی راهها به همت جمعی از دستاندرکاران حمل و نقل و راهداری به عنوان هیئت مؤسس در 30 خردادماه سال 86 در خانه حمل و نقل با هدف بهبود وضعیت ایمنی تردد در راهها و ارتقاء فرهنگ ترافیکی کشور پایهگذاری شد.
بخارایی افزود: عضویت در جمعیت طرفداران برای عموم آزاد است که در این باره فراخوان مردمی نیز انجام شده و از نقاط مختلف، اقوام مختلف ایرانی برای عضویت اعلام آمادگی کردهاند، ضمن آنکه آذرماه سال گذشته با انتخاب هیئت مدیره، برونپردازی فعالیتهای جمعیت آغاز شد.
رئیس هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راهها با اعلام اینکه شعار سال گذشته این انجمن "یک کشته و یک سانحه هم زیاد است" است و امسال شعار "خوب رانندگی کنیم" انتخاب شده است، گفت: در این جمعیت سه کمیته تخصصی شامل کمیته فرهنگی، کمیته فنی مهندسی و کمیته جلب مشارکتهای مردمی وجود دارد.
وی اظهار داشت: در بخش حمل و نقل خلأ مشارکتهای مردمی و افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی کشور وجود دارد به همین دلیل از سالهای گذشته تشکیل این جمعیت مدنظر قرار گرفت.
بخارایی با بیان اینکه جمعیت طرفداران ایمنی راهها در سال جاری توسعه عضوگیری را در برنامه خود قرارداده است، بیان کرد: شرکتهای پیمانکاری، شرکتهای بیمهای، تشکلهای صنفی حمل و نقل و اقشار مختلف مردم از این جمعیت حمایت کردهاند.
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