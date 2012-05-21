گنجینه موسیقی در سه حوزه موزه برتر شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم روز جهانی موزه که در عصر روز گذشته 31 اردیبهشت‌ماه در سالن "جلیل شهناز" خانه‌ هنرمندان ایران برگزار شد، موزه موسیقی در سه حوزه شعار سال 1390 (موزه و خاطره)، حوزه عمرانی و حوزه حفاظت، مرمت و مستند نگاری به عنوان موزه برتر انتخاب شد.



مراسم موزه‌های برتر در هشت حوزه‌ عمرانی، معرفی، بازدید، آموزش، گردآوری، حفاظت و مرمت و مستندسازی، توسعه‌ مدیریت و شعار سال موزه ها برگزار شد و علاوه بر عنوان برتر در سه شاخه فوق موزه موسیقی در شاخه‌های حوزه‌ توسعه‌ی مدیریت، حوزه گرد‌آوری، حوزه آموزش رتبه دوم را کسب کرد و در حوزه معرفی رتبه سوم را از آن خود کرد.



در پنجمین دوره انتخاب موزه برتر سال 1390 این کاندیدها به انتخاب ایکوم از بین 55 موزه انتخاب و تقدیر شدند .



همچنین سال گذشته از سوی ایکوم (کمیته ملی موزه‌های ایران) موزه موسیقی به دلیل مجموعه فعالیت‌ها در سال گذشته به عنوان موزه برگزیده سال انتخاب و از سوی کمیته ایکوم لوح تقدیری به این موزه اهدا شد.