آغاز ثبت نام اعتکاف در آذربایجان شرقی از 5 خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عظیمی در جلسه عوامل اجرایی ستاد اعتکاف آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز گفت: برگزاری مراسم اعتکاف در 95 مسجد استان که 30 باب از آنها در تبریز است، برنامه ریزی شده و پیش بینی می شود نزدیک به 14 هزار نفر در این مراسم شرکت داشته باشند.

وی با اشاره به تقارن 14 و 15 خرداد با ایام اعتکاف رجبیه، تصریح کرد: در مراسم های اعتکاف سال جاری علاوه بر برگزاری برنامه هایی مانند ختم قرآن، ذکر ادعیه و سخنرانی های مذهبی، دکترین و اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) تبیین خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، برگزاری گسترده و باشکوه مراسم معنوی اعتکاف در استان و کشورمان را از ثمرات پیروزی انقلاب و حاکمیت ولایت فقیه در میهن اسلامی دانست و اضافه کرد: قبل از انقلاب، تنها در یکی از مساجد بزرگ هر شهر مراسم معنوی اعتکاف برگزار می شد اما با پیروزی انقلاب، این سنت حسنه احیا و از سال 74 به بعد سازمان تبلیغات اسلامی متولی برگزاری آن شد.

حجت الاسلام عظیمی، برگزاری این سنت حسنه در صدها مسجد و شرکت هزاران نفر در آن را حاکی از اقبال عمومی نسبت به مراسم اعتکاف خواند و افزود: حضور پرشور جوانان در مراسم اعتکاف که 75 درصد مجموع شرکت کنندگان را شامل می شود، این نکته قابل توجهی است که باید مورد توجه عوامل اجرایی این مراسم قرار گیرد.

مراسم اعتکاف رجبیه همزمان با سراسر کشور از 15 الی 17 خرداد در آذربایجان شرقی نیز برگزار می‌شود.