صدور حکم متهمان اختلاس بیمه تا دو ماه دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی افتخاری پس از جلسه نخست دادگاه اختلاس بیمه در جمع خبرنگاران گفت: رسیدگی به این پرونده از سال گذشته در دستور کار دادگاه کیفری قرار گرفت که به دلیل وجود نقص به دادسرا بازگردانده شد و یک ماه قبل با رفع نقائص پرونده دوباره به دادگاه بازگردانده شد.

وی افزود: این پرونده شامل 100 جلد است و رسیدگی به آن نیاز به زمان دارد که به همین خاطر تلاش می کنیم جلسات دادگاه به صورت مداوم در روزهای زوج برگزار شود.

رئیس دادگاه‌های کیفری استان تهران خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که این پرونده با دقت و سرعت رسیدگی شود به همین خاطر تلاش می‌کنیم ظرف دو ماه آ‌ینده این بخش از پرونده که به دادگاه فرستاده شده رسیدگی و حکم متهمان صادر شود.

وی در پایان گفت: بخشی از این پرونده در دادسرا است که با تکمیل تحقیقات به دادگاه فرستاده خواهد شد.