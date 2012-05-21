فرهنگ دفاع مقدس در پیروزی و مقاومت خرمشهر نهفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب علی نظری ظهر دوشنبه در اولین همایش مدیران رسانه، بسیج و سپاه اظهارکرد: وقتی از خرمشهر یاد می کنیم مقاومت و پیروزی در ذهن تداعی می شود.

وی ادامه داد: پیروزی سوم خرداد 61 در نتیجه مقاومت 34 روزه ای بود که اگر مقاومت نبود شاهد این پیروزی نبودیم.

وی با بیان اینکه پیروزی خرمشهر در سوم خرداد ماه سرنوشت جنگ را تغییر داد، تصریح کرد: فتح خرمشهر باعث شد که استراتژی صدام و حامیان او تغییر پیدا کند و اگر دفاع مقدس بعد از هشت سال با پیروزی رزمندگان ایرانی تمام شد مرتبط به فتح خرمشهر است.

وی با اشاره به اینکه مقاومت در خرمشهر ویژگی‌های متعددی داشت، افزود: این مقاومت علاوه براینکه در اوج فقر بود، توسط رزمندگان بسیار کمی اتفاق افتاد و این پیروزی در واقع مقدمه‌ ای برای عملیات شکست حصر آبادان، طریق‌ القدس و ... بود.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به این جمله امام که "خرمشهر را خدا آزاد کرد" بیان کرد: امام خمینی(ره) با این جمله این پیروزی را کنترل معنوی کردند.

وی عنوان کرد: حرکت نظام و انقلاب اسلامی ایران طبق فرموده رهبر معظم انقلاب در طول این 33 سال رو به جلو و همراه با بالندگی و رشد بوده است.

سردار نظری با اشاره به اینکه دشمنان در سال جاری به دنبال از بین بردن مقاومت ملت ایران هستند، ادامه داد: دشمنان این نظام در سال‌های قبل با انواع روش‌ها و ترفندها دریافتند که نمی‌ توانند از طریق مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی و ... به این کشور ضربه بزنند.

وی اظهارکرد: امسال فلش اصلی دشمنان در از بین مردن مقاومت مردم در زندگی روزمره است که از طریق اقتصاد و ضربه زدن به این بخش به دنبال آن هستند.

سردار نظری با تاکید بر اینکه امسال باید ضریب هوشیاری را بالا ببریم، افزود: در گذشته استقامت در جبهه ها بود اما امروز باید تک تک افراد جامعه روحیه مقاومت را در خود به اوج برسانند.

وی گفت: بنای دشمن این است که ذائقه مردم را به صورت جدی تغییر دهد و گره زدن سرنوشت کشور به مذاکرات بغداد از جمله آن است.

وی عنوان کرد: دشمن بنا دارد به نوعی دیدگاه نفرتی نظام در تقابل با استکبار را به دیدگاه تعاملی تبدیل کند.

وی تصریح کرد: گره زدن مسائل اقتصادی ایران با مذاکرات بغداد موضوع جدی و ریشه داری است که از سوی دشمنان دنبال می شود.

تشکیل قرارگاه رسانه ای در استان

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی بیان داشت: ما باید از همه ظرفیت ها در ارتباط با نشر و بسط فرهنگ مقاومت استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید در استان اتاق وضعیت مسائل اقتصادی را تشکیل دهیم، افزود: باید وضعیت موجود را مدیریت رسانه ای کنیم زیرا ما در جنگ نرم هستیم و جنگ رسانه ای در دل جنگ نرم است.

سردار نظری خواستار تشکیل قرارگاه رسانه‌ ای در استان شد و گفت:با توجه به اینکه راهبردهای جهادی توسط رهبر معظم انقلاب ترسیم و تعیین شده است ما نیز باید حرکت جهادگونه داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در استان باید خطر رسانه ای خود را مشخص کنیم، ادامه داد: با برپایی این قرارگاه می توانیم مسئولین خفته را از خواب بیدار و در بصیرت دهی به مردم موفق عمل کنیم.