به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) امروز دوشنبه در نشستی خبری در پاسخ به این سئوال که چرا اعضای ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی (ره) با مقام معظم رهبری دیدار نمی کنند، افزود: ما قانونی نوشته یا نانوشته ای مبنی بر دیدار اعضای ستاد با مقام معظم رهبری نداریم اما همواره از این دیدار استقبال کرده و می کنیم.

وی گفت: بنده هر ساله خواستار دیدار اعضای ستاد با مقام معظم رهبری هستم اما دو سالی است که این دیدارها انجام نشده است.



انصاری ادامه داد: امسال نیز همانند سال های گذشته متقاضی دیدار اعضای ستاد بزرگداشت حضرت امام با مقام معظم رهبری هستیم و امیدواریم این دیدار انجام شود ولی اگر صورت نگیرد طلبکارانه موضع نمی گیریم.



وی گفت:اگر این دیدار انجام شود توفیقی برای ما حاصل شده است و اگر انجام نشود باز وظیفه ما را درستاد سنگین تر می کند.

اما آرزومندیم با مقام معظم رهبری دیدار کنیم.



انصاری در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسید آیا کاندیداتوری سید حسن خمینی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری صحت دارد یا نه اظهار داشت: جایگاه ریاست جمهوری در نظام اسلامی از جایگاه بسیاربالایی برخوردار است چرا که رئیس جمهور بعد از مقام معظم رهبری به عنوان شخص دوم کشور شناخته می شود و این جایگاه والای ریاست جمهوری را نشان می دهد.



وی با طرح این سئوال که آیا خانواده امام و یادگاران ایشان مخصوصا سید حسن خمینی داعیه ورود به مسئله انتخابات و کاندیدا شدن در انتخابات را دارند یا نه افزود: من به این موضوع اشاره می کنم و امیدوارم موضع گیری من برای همگان به صورت شفاف روشن شود.

وی گفت: بنده از طرف سید حسن خمینی کاندیداتوری وی در انتخابات را تکذیب می کنم و این مسئله ناشی از شایعاتی است که در برخی از سایت ها و رسانه ها مطرح شده است.



انصاری گفت: در دیداری که سید حسن خمینی با احمدی نژاد داشت به هیچ وجه موضوع کاندیداتوری یادگارامام در انتخابات مطرح نشد .

وی با بیان اینکه خانواده امام (ره) همواره در خدمت مردم هستند، افزود: بیت گرامی حضرت امام به ویژه سید حسن خمینی مدافع مردم هستند و به این جایگاهی که در آن قرا گرفته اند افتخار می کنند.



انصاری گفت: از اینکه اعضای بیت امام مدافع و سخنگوی مردم هستند بسیار ارزش دارد تا اینکه در موضع حاکمیت و مسئولیت اجرایی قرار گیرند.



دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) با بیان اینکه این شایعات در خصوص اعضای بیت امام خمینی (ره) تازگی ندارد افزود: در انتخابات خبرگان نیز عده ای ازکاندیداتوری سید حسن خمینی خبر داده بودند همچنین در انتخابات مجلس مدعی شده بودند که وی هم کاندیدای انتخابات می شود و می خواهد لیست جداگانه ارائه دهد.



انصاری افزود: در حال حاضر نیز موضوع کاندیداتوری سید حسن خمینی را درانتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده اند و هر گاه به مناسبات ملی نزدیک می شویم این شایعات بیان می شود.

وی افزود: یکی از انگیزه هایی که درباره این شایعات مطرح می شود فضای آزادی است که در کشور ما وجود دارد. فضای کشور برای تحلیل آزاد است و طیف های مختلف اعم از راست و چپ (اصولگرا و اصلاح طلب) ممکن است گمانه زنی های خود را در محافل داخلی مطرح کنند و بدون هماهنگی با سید حسن خمینی نام وی را به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری اعلام کنند.

وی گفت: من به فعالان سیاسی توصیه می کنم که راجع به تحلیل هایی که اعلام می کنند حتما با بیت امام هماهنگ باشند و بدون هماهنگی مواضعی را درباره اعضای بیت امام اتخاذ نکنند.

انصاری درادامه با بیان اینکه گروه دیگر با هماهنگی تحلیل های خود را راجع به اعضای بیت امام خمینی (ره) مطرح می کنند، افزود: این تحلیل ها به خاطر آن مطرح می شود که پس از آن تخریب های خود را علیه خانواده امام آغاز کنند.

وی گفت: جایگاه قوا محترم است اما خانواده امام هیچ گاه به این مناصب فکر نمی کنند. مگر انتصاب به بیت امام از جایگاه کمتری برخوردار است که بخواهند به مناصب دیگر بیندیشند.



انصاری تاکید کرد: همه ما باید قدردان خانواده امام خمینی (ره ) باشیم .



وی با اشاره به تحصیلات بالای سید حسن خمینی افزود: سید حسن خمینی تحصیلات بالای علمی و حوزوی را طی کرده و حقیقتا در این حوزه ها سرآمد است اما به هیچ وجه دنبال منافع شخصی خود نبوده و نیست.



درادامه این نشست خبری خبرنگاری از انصاری سئوال کرد که چرا برخی از اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت نکرده اند و این انتخابات را تحریم کرده اند که وی در واکنش به این سئوال افزود: پرونده انتخابات مجلس نهم بسته شده است و ما باید به رقابت انتخابات ریاست جمهوری بیندیشیم ضمن آنکه بنده این سئوال شما را به هیچ وجه قبول ندارم.



انصاری با بیان اینکه بنده از نظر تفکر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان هستم اظهار داشت: بخش عظیمی از جریان اصلاحات زیر چتر ولایت و نظام اسلامی قرار گرفته است از این رو در انتخابات مجلس شرکت کرده اند. اما شاید شرکت آنان در این دوره از انتخابات نسبت به انتخابات گذشته پررنگ نبود.