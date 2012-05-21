محمد حسین نیرومند؛ مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای سیاستگذاری جایزه جهانی بیداری در گفتگو با مهر گفت:‌ نخستین جایزه جهانی بیداری با آثاری از هنرمندان ایران و جهان در سه بخش پوستر، عکس و کاریکاتور از 24 اردیبهشت ماه در موزه هنر امام علی‌(ع) آغاز به کار کرده است.



وی افزود:‌ در نخستین جایزه جهانی بیداری که از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شده، 350 اثر روی دیوارهای موزه هنر امام علی(ع) رفته است.

یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه نمایش آثار 3 هنرمند مطرح خارجی است. هیکادی دمیرچی از ترکیه‌، پکا لوری از فنلاند و چارلز ماویان دیویس از آمریکا 3 هنرمندی هستند که آثارشان در موزه امام علی(ع) به نمایش درآمده است.



وی ادامه داد: هیات داوران این نمایشگاه نیز متشکل از داوران ایرانی و خارجی است که داوران خارجی برای انتخاب نهایی آثار، روز 16 خرداد وارد تهران می‌شوند و 17 خرداد به داوری نهایی آثار می‌پردازند.



نیرومند گفت: در رشته پوستر هیات داوران متشکل از ابراهیم حقیقی، مصطفی اسداللهی و مصطفی گودرزی از ایران و یوجی ساتو از ژاپن و الکساندر فالدین از روسیه هستند،‌ در رشته عکس سیدعباس میرهاشمی،‌ فرزاد هاشمی و ابراهیم حاتمی‌کیا به همراه میشل ستبون از فرانسه و شهیدالعالم از بنگلادش کار داوری آثار این بخش را به عهده دارند و در رشته کاریکاتور نیز کامبیز درم‌بخش، بهرام عظیمی،‌ مسعود ضیایی زردخشویی از ایران به همراه مارسیو لیته از برزیل و جیوکس از ایتالیا آثار این بخش را داوری می‌کنند.



وی در مورد جوایز این جایزه توضیح داد: در هر رشته از این جشنواره 6 جایزه اهدا می‌شود که شامل یک جایزه بزرگ به مبلغ 10 هزار یورو و 5 جایزه شامل لوح تقدیر و مبلغ 2500یورو است که این جوایز روز اختتامیه 22 خرداد به برگزیدگان اهدا می‌شود.

لازم به ذکر است، این نمایشگاه، 22 خردادماه با معرفی برگزیدگان هر یک از رشته به کار خود پایان می دهد.