به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر دوشنبه در جلسه شورای قضایی استان لرستان که با حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، با اشاره به مشکلات موجود در پزشکی قانونی لرستان اظهار داشت: کمبود پزشک قانونی در مراکز پزشکی قانونی استان لرستان عمده ترین مشکل در این استان محسوب می شود.

وی با تاکید بر رفع مشکل کمبود پزشکی قانونی در استان لرستان بیان داشت: همچنین تراکم شدید کار در مراکز پزشکی قانونی استان لرستان نیز یکی دیگر از مشکلات جدی لرستان است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان کمبود فضای مناسب را یک دیگر از مشکلات سازمان پزشکی قانونی در استان لرستان برشمرد و گفت: یکی از اقدامات مهمی که باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد افتتاح و بهره برداری ساختمان جدید برای این این اداره کل است.

بدری با تاکید بر ایجاد شرایط لازم تجهیزاتی، ساختمانی، آزمایشگاهی و ... برای سازمان پزشکی قانونی لرستان تصریح کرد: باید شرایط به گونه ای باشد که در هر ساعت از شبانه روز پزشک مورد نیاز در مراکز پزشکی قانونی استان حضور داشته باشد.

وی با تاکید بر اتخاذ سیاستهای لازم برای رفع مشکلات سازمان پزشکی قانونی استان لرستان بیان داشت: باید با ایجاد فضای مناسب و بهره گیری از خدمات مناسب زمینه رفع مشکلات پزشکی قانونی لرستان فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه به معاینات زنان در پزشکی قانونی استان عنوان کرد: باید با بهره گیری از پزشکان زن در مراکز پزشکی قانونی استان لرستان این مشکل نیز برطرف شود.

بدری ابراز امیدواری کرد که سفر رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به لرستان زمینه رفع معضلات و مشکلات موجود در مراکز پزشکی قانونی لرستان رفع شود.