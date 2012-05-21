اجرای طرح پارکبان در صومعه سرا /ضرورت ساخت پارکینگ در شهر

سید محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح پارکبان به منظور ساماندهی ترافیک ساکن سطح معابر و با هدف تقسیم عادلانه جایگاههای پارک حاشیه‌ ای از معابر شهر و به دلیل افزایش روزافزون وسائط نقلیه با هدف ایجاد نظم و برخورد با تخلفات ساکن از قبیل توقف دوبله، توقف در حریم تقاطعهای ایستگاه اتوبوس و تاکسی، توقف در خلاف جهت، توقف غیرمجاز و سد معبر برای استفاده شهروندان اجرا خواهد شد.

وی اظهارداشت: شهرداری صومعه سرا در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی می تواند در راستای رسیدن به خود کفایی فعالیتهای اقتصادی انجام دهد.

رئیس شورای شهر صومعه سرا همچنین با اشاره بر اینکه شهرداری به عنوان یک دستگاه غیر انتفاعی - دولتی است، گفت: شهرداری نباید فقط به صدور پروانه متکی باشند بلکه باید منابع مالی جدید برای خود تعریف کند.

وی درادامه به تصویب بودجه پنج میلیارد و 140 میلیون تومان امسال شهر صومعه سرا اشاره کرد و افزود: از این میزان دو میلیارد و 900 میلیون تومان جهت هزینه جاری سالانه و افزون بر دو میلیارد برای پروژههای عمرانی است.

حسینی همچنین از ایجاد مکانهای تجاری جدید برای شهرداری صومعه سرا و تاسیس بانک شهر خبرداد و اظهارداشت: ایجاد این فضای جدید علاوه بر اشتغالزایی می تواند راهکاری برای برون رفت از مشکلات شهرداری باشد.

وی گفت: شهرداری در راستای حمل و نقل درون شهری برای رفاه حال شهروندان هزار و 29 خودرو را سازماندهی کرده که از این تعداد 750 نفر فعال هستند.

رئیس شورای شهر صومعه سرا طرح تفکیک زباله های خشک و تر از مبدا را گامی موثر در تسریع امور خدمات شهری دانست و افزود: به طور میانگین در ماه دو هزار تن زباله در شهر جمع آوری می شود که این مقدار در ایام تعطیل به اوج خود می رسد.

وی در ادامه اجرای طرح جامع و ایجاد زمین چند منظوره در پارک شهر صومعه سرا، اختصاص 300 میلیون تومان برای بازگشایی معابر و تملک اراضی را از دیگر برنامه های در دست اجرا شهرداری طی سال جدید عنوان کرد.