به گزارش خبرنگار مهر، یک هزار نفر از کوهنوردان کشور در گرامیداشت سوم خرداد، روز آزاد سازی خرمشهر با پیام "کوهستان پاک برای زندگی و شادی" به قله الوند همدان صعود می کنند.

بر اساس این گزارش، این صعود سراسری برای نخستین بار در کشور و با هدف حفظ محیط زیست در راستای به حداقل رساندن آسیب های زیست محیطی در یک منطقه کوهستانی در قالب برنامه صعود بزرگ انجام می شود.

در این صعود سراسری کیسه های زباله با درج پیام "کوهستان پاک برای زندگی و شادی" بین کوهنوردان توزیع خواهد شد.

در پایان این همایش کوهنوردی نیز به 20 نفر از کوهنوردانی که در امر جمع آوری زباله های صعود و مسیر کوهپیمایی و انتقال این زباله ها به انتهای مسیر در گنجنامه بیشترین همکاری را داشته اند، به قید قرعه جوایزی اهدا می شود.

برترین های مسابقات وزنه‌برداری نیروهای ارتش در همدان معرفی شدند

رقابت‌های وزنه‌برداری ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور تیم‌های منتخب نیروی هوایی، منتخب نیروی زمینی، منتخب پدافند آجا و نیروی دریایی با شرکت 51 وزنه‌بردار به میزبانی پایگاه سوم شکاری شهید نوژه همدان برگزار شد.

در این مسابقات 16 مرتبه رکوردهای ارتش و نیروهای مسلح کشور توسط قهرمانان آسیا و جهان شکسته و به نام آنها ثبت شد.

در پایان این رقابت ها نیروی هوایی(نهاجا) با 207 امتیاز به مقام قهرمانی رسید، نیروی زمینی(نزاجا) با 190 و پدافند(پداجا) با 139 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم ایستادند.

در پایان این رقابت‌ها جوایز و مدال‌های قهرمانان به نفرات برتر توسط مسئولان حاضر در ورزشگاه شهید دوران اهدا و از خانواده مرحوم سروان علی موسوی انتظام، شش مربی و قهرمانان پیشکسوت در لیگ برتر کشور تجلیل شد.

قایقران همدانی به رتبه نهم جهان دست یافت

آرزو حکیمی نماینده بانوان کشورمان در مسابقات کاپ 1 جهانی آب‌های در مکان نهم جهان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در مسابقه فینال A کایاک یکنفره بانوان، آرزو حکیمی نماینده کشورمان با آلکساندرا گریشینا از بلاروس، داریا ارمینا از روسیه، ماگدالنا کروکاوسکا از لهستان، مالگورزاتا واردوویس از لهستان، آنا آدامووا از چک، وراس لارسن میرا از نروژ، ماریا آلکساندروا از روسیه و آنتونیا هوروات پاندا از صربستان مسابقه داد.

در این مسابقه مالگورزاتا واردوویس از لهستان با زمان 4:26:615 دقیقه، وراس لارسن میرا از نروژ با زمان 4:28:123 دقیقه و آنا آدامووا از چک با زمان 4:29:451 دقیقه مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

حکیمی نیز با زمان 4:41:127 دقیقه در مکان نهم جهان ایستاد.

دوندگان جوانان همدانی سه مدال کسب کردند

دوومیدانی‌کاران همدان یک نشان طلا و دو برنز در رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور را کسب کردند.

بر اساس این گزارش، شاهین یزدان نشان طلای ماده پنج هزار متر و مقام پنجم سه هزار متر با مانع را به خود اختصاص داد.

محمود غفاری در 10 هزار متر نشان برنز کسب کرد و در پنج هزار متر پنجم شد.

علی عالمی نیز نشان برنز ماده 800 متر و مقام پنجم هزار و 500 متر را بدست آورد.

رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی با شرکت بیش از 200 دوومیدانی کار به میزبانی مشهد برگزار شد.

دوچرخه‌ سواری همدان عنوان برترین هیئت را کسب کرد

در ارزیابی هیئت‌های ورزشی هیئت دوچرخه‌سواری همدان عنوان برترین هیئت را کسب کرد .

بر اساس این گزارش، هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان در ارزیابی عملکرد هیئت‌های ورزشی فدراسیون دوچرخه‌سواری رده اول را به خود اختصاص داد و بار دیگر در صدر قرار گرفت .

پس از دوچرخه‌سواری هیئت‌های فوتبال، دوومیدانی، ورزش‌های همگانی و جودو به عنوان هیئتهای برتر استان همدان معرفی شدند .