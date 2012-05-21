به گزارش خبرنگار مهر، وزیر منابع انسانی و تامین اجتماعی کشور چین ظهر دوشنبه از مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کشور که در حسن آباد کرج مستقر است، بازدید کرد.

وزیر منابع انسانی و تامین اجتماعی کشور چین را در این بازدید، یک هیئت همراه چینی همراهی می کردند و جمعی از مسئولان ذیربط ایرانی نیز در این مراسم بازدید حضور داشته اند.

"ین وی مین" در راستای آشنایی با فعالیتهای مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کشور از بخشهای مختلف این مرکز بازدید کرد و جلسه ای نیز با حضور این مسئول چینی، هیئت همراه وی و جمعی از مسئولان ذیربط ایرانی برگزار شد.

فراهم کردن زمینه گسترش همکاری میان ایران و چین در زمینه ارتقای مهارت و دنبال کردن فعالیتهای مشترک از اهداف بازدید وزیر منابع انسانی و تامین اجتماعی چین و هیئت همراه وی از مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای بوده است.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کشور در منطقه حسن آباد کرج مستقر است و یکی از مهمترین مراکز آموزشی و مهارتی در کشور و استان البرز محسوب می شود.