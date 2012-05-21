رفع معارضان دو پروژه دولتی البرز درحال پیگیری است

احمد افضلی درگفتگو با مهر در خصوص معارضان پروژه قطار شهری افزود: این پروژه ها شامل مسیرقطار برقی کرج در حدفاصل گلشهر به شهر جدیدهشتگرد و محورارتباطی کیانمهر به ماهدشت هستند .

وی ادامه داد: براین اساس جلسات متعددی با حضور معاون عمرانی شهرداری کرج ، مدیرآموزش و پرورش ناحیه چهار کرج ، مدیرعامل قطار برقی ، نماینده حقوقی سازمان میادین میوه و تره بار ، نماینده ابفای شهری و نماینده امور املاک شهرداری کرج برگزار شده است.

افضلی اظهارداشت: دراین راستا مقرر شد قیمت کارشناسی توسط کارشناسان تعیین شده و تا تاریخ چهارم تیرماه جاری به قطار برقی اعلام شود.

وی بیان کرد: شرکت آبفای شهری نیز باید ظرف مدت یک ماه نسبت به مطالعه و ارایه طرح جابجایی هر دوشبکه و آموزش و پرورش منطقه چهار نیز برای رفع معارضان هنرستان شهید نراقی تا اتمام پروژه احداث گالری با قطارشهری به توافق نهایی برسند.

معاون عمرانی استاندارالبرز گفت: درخصوص پروژه محورارتباطی کیانمهر به ماهدشت نیز با معارضان جلسات متعدد گذاشته شده و شهرداری در این جلسات متعهد به رسیدگی وضعیت 247 اصله درخت موجود در مسیر تعریض شده است.