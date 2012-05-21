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۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

افضلی درگفتگو با مهر:

رفع معارضان دو پروژه دولتی البرز درحال پیگیری است

رفع معارضان دو پروژه دولتی البرز درحال پیگیری است

کرج – خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار البرز گفت: رفع معارضان دو پروژه عمرانی دولتی درسطح این استان از سوی این معاونت به جد درحال پیگیری قرار گرفته است.

احمد افضلی درگفتگو با مهر در خصوص معارضان  پروژه قطار شهری  افزود: این پروژه ها شامل مسیرقطار برقی کرج در حدفاصل گلشهر به شهر جدیدهشتگرد و محورارتباطی کیانمهر به ماهدشت هستند .

وی ادامه داد: براین اساس جلسات متعددی با حضور معاون عمرانی شهرداری کرج ، مدیرآموزش و پرورش ناحیه چهار کرج ، مدیرعامل قطار برقی ، نماینده حقوقی سازمان میادین میوه و تره بار ، نماینده ابفای شهری و نماینده امور املاک شهرداری کرج برگزار شده است.
 
افضلی اظهارداشت: دراین راستا مقرر شد قیمت کارشناسی توسط کارشناسان تعیین شده و تا تاریخ  چهارم تیرماه جاری به قطار برقی اعلام شود.
 
وی  بیان کرد: شرکت آبفای شهری نیز باید ظرف مدت یک ماه نسبت به مطالعه و ارایه طرح جابجایی هر دوشبکه و آموزش و پرورش منطقه چهار نیز برای رفع معارضان هنرستان شهید نراقی تا اتمام پروژه احداث گالری با قطارشهری به توافق نهایی برسند.
 
معاون عمرانی استاندارالبرز گفت: درخصوص پروژه محورارتباطی کیانمهر به ماهدشت نیز با معارضان جلسات متعدد گذاشته شده و شهرداری در این جلسات متعهد به رسیدگی وضعیت 247 اصله درخت موجود در مسیر تعریض شده است.
کد مطلب 1607999

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