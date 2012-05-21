فضای 10 درصد مدارس آذربایجان شرقی به طرح اوقات فراغت اختصاص یافت

اسماعیل ولیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر فضاهایی ابرای فعالیت های تابستانی نوجوانان و جوانان اختصاص یافته و با برنامه ریزی های انجام شده تلاش می شود تا امکان بهره گیری این قشر از فعالیت های تابستانی را افزایش دهیم.

وی در ادامه با اشاره به معضلات اجتماعی موجود بین قشر جوان و لزوم فراهم کردن بسترهای مناسب برای رفع این مشکلات اظهار داشت: مشکل اصلی قشر جوان ، بیکاری است که به نوبه خود یکی از عوامل مهم در اشاعه فساد و فحشا در جامعه است .



ولیزاده افزود: چند شغله بودن در جامعه به ویژه در دستگاه های دولتی ، ضربه محکمی به فرهنگ و اقتصاد جامعه وارد می کند.



رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو تبریز در ادامه گفت : اگر جوان ، بیکار نباشد دنبال کارهای واهی نمی رود و به تبع آن چون از نظر اقتصادی ضعفی ندارد ازدواج می کند و دیگر فرصتی برای فساد در جامعه نخواهد داشت.



وی در پایان اضافه کرد: آموزش و پرورش این توانمندی و پتانسیل را دارد که تعدادی از مدارس خود را در اختیار پایگاه های مقاومت بسیج استان قرار دهد تا بدین وسیله شاهد اشاعه فرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه باشیم.