به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی روز دوشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید پلیس آگاهی استان که با حضور سرتیپ دوم پاسدار مصطفی رجبی جانشین آگاهی ناجا، فرزنین افروز معاون دادستان، سردار مسعود جعفری نسب فرمانده انتظامی استان برگزار شد اظهارداشت: نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی ماموریت و تکالیف متنوع و متکثری دارد و در ارائه خدمت به مردم بسیار تاثیرگذار است.



وی افزود: وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت و نظم جامعه است و اولین دستگاهی که می تواند آرامش مردم را برقرار کند پلیس است.



صادقی یادآورشد: تامین امنیت تنها برای کسانی که با حاکمیت هستند نیست بلکه باید چتر امنیتی همه مردم بجز مجرمان را در بر گیرد و آرامش و نظم در همه جا حکمفرما شود.



دادستان قزوین بیان کرد: امنیت با همه گستردگی که دارد باید در خیابان، کوچه و بازار، میادین ورزشی، شب و روز، آنچنان که مورد درخواست مردم است تامین شود و اگر در این زمینه هوشیار و با بصیرت نباشیم آسیب می بینیم.



قاطعیت دستگاه قضایی استان با مجرمان



این قاضی دادگستری تصریح کرد: قاطعیت و سرعت دو ویژگی دستگاه قضایی است که باید در همه امور مورد توجه قرار گیرد و بی دقتی در این امور به امنیت ما آسیب می رساند.



وی بیان کرد: گاهی اوقات اقدامات و برخوردها مناسب و جدی است اما پیگیری کارها با مشکل مواجه می شود و رفته رفته با گذشت زمان از پیگیری پرونده ای خودداری می کنیم که مشکل آفرین می شود لذا در این زمینه هر چقدر قاطع و پیگیر باشیم به نتایج بهتری دست پیدا می کنیم.



رضایت مردم از امنیت عمومی مطلوب است



دادستان عمومی وانقلاب قزوین اظهارداشت: خوشبختانه در سایه تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی رضایت مندی مناسبی در استان از وضعیت امنیتی حاصل شده که نسبی و قابل قبول است که باید انگیزه خدمت بیشتر شود.



وی بیان کرد: از جانب دستگاه قضایی و مدعی العموم و از سوی مردم استان از خدمات ارزشمند ماموران نیروی انتظامی و فرماندهی این نیرو در قزوین تشکر و قدردانی می کنم هر چند نباید به وضع موجود قانع باشیم تا متوقف نشویم بلکه فعالیت ها باید روبه تعالی و پیشرفت باشد.



حجت الاسلام صادقی یادآورشد: در برخورد با مردم باید رفتار صحیح اسلامی مطابق با حقوق شهروندی در عین قاطعیت و سرعت مورد توجه پلیس قرار گیرد و در کنار آن برخورد با مجرمان و بزهکاران که می خواهند امنیت را مجروح و خدشه دار کنند با شدت و جدیت باشد تا با حضور پلیس هیچ مجرمی در فکر خطا و جرم نباشد.



حمایت دستگاه قضایی از پلیس وظیفه است



دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین با اشاره به اهمیت و ضرورت حمایت دستگاه قضایی از نیروی انتظامی اظهارداشت: اینکه دستگاه قضایی از نیروی انتظامی حمایت می کند وظیفه و رسالت این نهاد است زیرا پلیس و دستگاه قضا به منزله دو بال پروازی هستند که آسیب دیدن هر کدام منجر به آسیب جدی جامعه می شود و با هم پوشانی و هم افزایی قادریم موفقیت ها را دو چندان کنیم.



وی گفت: در صدور دستورات قضایی نباید دچار تزلزل شویم و در مسیر کاهش جرم در استان هر آنچه که برای پیگرد متهمان و حمایت قانونی لازم باشد دریغ نخواهیم کرد.