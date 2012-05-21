به گزارش خبرنگار مهر، بحث واگذاری امتیاز باشگاه فجر شهید سپاسی این روزها فوتبال فارس را تحت تاثیر قرار داده است؛ تیمی که فصل گذشته مجددا به لیگ برتر صعود کرد و برای باقی ماندن در لیگ یازدهم تا هفته‌های پایانی جنگید.

با این حال هنوز سوت پایان بازی‌های هفته آخر لیگ به صدا در نیامده بود که شایعات زیادی مبنی بر واگذاری احتمالی امتیاز این باشگاه منتشر شد. خبری که خستگی بازی‌های این فصل را بر تن مدیران و بازیکنان این تیم باقی گذاشت و جشن شادی آنها را بابت باقی ماندن در لیگ تلخ کرد. به نظر می‌رسد هزینه‌های بالای تیمداری مجموعه سپاه را به این نتیجه رسانده است که امتیاز تیم فجر را واگذار کنند.

جلسه هیئت مدیره باشگاه فجرسپاسی شیراز صبح امروز دوشنبه برگزار شد تا درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود. هرچند جعفر جعفری، مدیرعامل باشگاه فجر می‌گوید که تا 10 روز دیگر تکلیف تیم مشخص می‌شود اما از صحبت‌های او اینگونه بر می‌آید که کار واگذاری فجر در حال انجام است و حتی احتمال خارج شدن این تیم از استان فارس هم وجود دارد.

جعفری در این خصوص به مهر گفت: جلسه هیئت مدیره امروز برگزار شد و تصمیماتی هم گرفتیم. در این جلسه مسائلی از جمله تامین هزینه‌ها، واگذاری احتمالی تیم و سایر موارد مطرح شد. تقریبا 10 روز دیگر همه چیز قطعی می‌شود.

وی درباره احتمال خارج شدن فجر از شیراز هم تاکید کرد: این تیم مال استان فارس است و نمی‌تواند از استان خارج شود. ما اجازه این کار را نمی‌دهیم.

جعفری در خصوص اینکه "بحث واگذاری تیم از چه زمانی مطرح شده بود؟"، تصریح کرد: تقریبا هفته‌های آخر لیگ بود که چنین تصمیمی گرفته شد. به هر حال امیدواریم که در نهایت تیم فجر در شیراز بماند و به سازندگی‌اش در فوتبال ادامه دهد.