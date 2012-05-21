به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند ظهر دوشنبه در جلسه ای با وزیر منابع انسانی و تامین اجتماعی کشور چین و هیئت همراه وی در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای افزود: تعداد متقاضیان تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی رشد قابل توجه داشته ضمن اینکه رشد کمی و کیفی دانشگاه ها در کشور نیز قابل توجه بوده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: به موازات این امر، رشد مقالات نیز بسیار قابل توجه بوده و بسیاری از دانشجویان در دوره های مختلف تحصیلی، مقالات بین المللی بسیار خوبی ارائه می کنند.

وی گفت: ظرفیتهای علمی بسیار قابل توجهی در کشور وجود دارد که باید از همه آنها به بهترین نحو استفاده شود ضمن اینکه ایران از نظر علمی و پژوهشی، جایگاه قابل توجهی دارد.

پرند ادامه داد: چند وزارتخانه در کشور متولی امر آموزش هستند که شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

تحول بزرگی در حوزه آموزشهای مهارتی در سالهای اخیر رخ داده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: تحول بزرگی در حوزه آموزشهای مهارتی در سالهای اخیر رخ داده که باید از این امر به عنوان ظرفیتی برای ارتقای مهارتها و آماده کردن افراد جویای کار برای ورود به بازار استفاده شود و این امر به بهترین نحو صورت گیرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، آموزش در راستای ارتقای مهارت را دنبال می کند و اقدامات مورد نیاز برای تحقق این امر با همکاری بخشهای صف و ستاد صورت می گیرد.

پرند ادامه داد: برنامه ریزی ها برای مهارت آموزی در راستای کاهش مشکلات حوزه اشتغال دنبال شده و به کمک این امر، بسیاری از مشکلات حل می شود و تاثیرات قابل توجهی به همراه می آید که این امر اهیمت فراوانی دارد.

تصمیم منسجمی برای طراحی نظام جامع مهارت در کشور وجود داشته است

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: تصمیم منسجمی برای طراحی نظام جامع مهارت در کشور وجود داشته که افزایش اثربخشی و بهره وری در این خصوص با همکاری بخشهای ذیربط دنبال می شود.

فراهم کردن زمینه گسترش همکاری میان ایران و چین در زمینه ارتقای مهارت و دنبال کردن فعالیتهای مشترک از اهداف بازدید وزیر منابع انسانی و تامین اجتماعی چین و هیئت همراه وی از مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای بوده است.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کشور در منطقه حسن آباد کرج مستقر است و یکی از مهمترین مراکز آموزشی و مهارتی در کشور و استان البرز محسوب می شود.