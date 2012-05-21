تلاش عراق برای میانجیگری در خصوص حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، منابع عراقی اعلام کردند: عراق امکان میزبانی نشستی درباره بحران سوریه را بررسی می کند.

این منابع بیان کردند: این اقدام به منظور آرام کردن اوضاع منطقه است و میزبانی نشست مربوط به موضوع هسته ای ایران در بغداد نیز در این راستا صورت می گیرد. عراق به دنبال این است که گروههای دخیل در بحران سوریه را دور هم جمع کند.

این منابع خاطرنشان کردند: با وجود اینکه ما از تغییرات مسالمت آمیز و توجه به اصل گفتگوها در سوریه حمایت می کنیم، اما نگران اوضاع سوریه هستیم و عراق خواستار تشکیل دولت وحدت ملی با حضور همه نمایندگان ملت سوریه است.

منابع فوق بیان کردند: عراق از کشورهای منطقه ای و بین المللی می خواهد که کمک تسلیحاتی به طرفین درگیر قبل از شروع گفتگو تحت نظارت اتحادیه عرب و سازمان ملل را متوقف کنند.