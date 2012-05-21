به گزارش خبرنگار مهر، الیاس شه‌دوست ظهر دوشنبه در نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان دیر اظهار داشت: ثبت نام متقاضیان اشتغال بخش کشاورزی از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام کرده و کد رهگیری دریافت کنند.

وی به شرایط لازم برای استفاده از این طرح اشاره کرد و ادامه داد: متقاضیان اشتغال باید بیکار باشند و هیچ منبع در آمدی از بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی نداشته باشند و همچنین از اراضی ملی و دولتی نیز بجز برای سکونت چیزی از دولت دریافت نکرده باشند.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیر اضافه کرد: افراد واجد شرایط با عضویت در شرکتهای تعاونی، شرکت‌های سهامی کشاورزی روستائیان ساکن محل، افراد با تجربه، افراد دارای مدرک تحصیلی مرتبط با طرح در اولویت معرفی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: طرح‌ها و مشاغل اولویت‌دار و دارای بهره وری بیشتر توسط کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان دیر به تفکیک هر بخش و هر دهستان تهیه شده که در اختیار بخشداری مرکزی و بردخون قرار خواهد گرفت.

شه‌دوست بیان داشت: افراد متقاضی می‌توانند بر اساس طرح‌های اولویت دار در هر دهستان در تماس با کارشناسان مرتبط، مشاوره‌های لازم در این ارتباط را کسب کنند.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیر تصریح کرد: افراد واجد شرایط که در سامانه ثبت نام کرده‌اند شناسایی و در قالب شرکت‌های تعاونی کشاورزی مهر به ستاد شهرستان معرفی خواهند شد.

این نشست به درخواست اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای آبکش در محل مسجد این روستا و با حضور مدیران جهاد کشاورزی و منابع آب و جمع کثیری از مردم روستا و معتمدین محل برگزار شد که مدیران حاضر در این نشست به سوالات کشاورزان پاسخ گفتند.