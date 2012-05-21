به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: محور کندوان (چالوس ـ کرج ) به علت اجرای عملیات ایمن سازی (لق گیری سنگهای معلق) حدفاصل کیلومتر 44 تا 62 در استان مازندران روز سه شنبه 2 خردادماه بین ساعت 8 صبح تا 16 بعدازظهر و روز چهارشنبه 3 خردادماه بین ساعت 8صبح الی 13 بعدازظهر مسدود است.

براساس این گزارش مجموع کل تردد ثبت شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی ازسامانه های هوشمند ترافیک شمار برخط در 552 محورمواصلاتی کشور در 24 ساعت گذشته 3 میلیون و 485 هزار وسیله نقلیه بوده است که نسبت به روز مشابه قبل کاهش 5 درصدی را نشان می دهد.





