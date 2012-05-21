به گزارش خبرنگار مهر، در افتتاحیه این سمینار دوروزه که از ساعت 8:30 فردا سه‌شنبه در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما آغاز می‌شود، علاوه بر محمدرضا رحیمی، سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد و محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وی هم سخنرانی می‌کنند.

دبیر علمی چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، پروفسور کاظم معتمدنژاد است که در نوبت صبح نخستین روز آن سخنرانی می‌کند.

سخنرانی سیدفرید قاسمی، مهدی فضائلی، مرتضی نبوی و یونس شکرخواه از دیگر برنامه‌های روز نخست این سمینار است.

نخستین میزگرد این سمینار با عنوان «مدیریت و مالکیت در رسانه» از ساعت 8:40 روز چهارشنبه 3 خرداد و با حضور حسام‌الدین آشنا، مهدی منتظرقائم، علی‌اصغر محکی، رضا مقدسی، بیژن مقدم، محسن اسماعیلی و محمدجعفر محمدزاده به مدت 1.5 ساعت برگزار می‌شود.

عنوان میزگرد دوم این سمینار هم «چالش‌ها و چشم‌اندازهای روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در ایران» است که از ساعت 10:40 روز چهارشنبه 3 خرداد با حضور پروفسرو کاظم معتمدنژاد، محمدمهدی فرقانی، یونس شکرخواه، فریدون صدیقی، محسن اسماعیلی و پدرام پاک آیین به مدت 2 ساعت برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام معاونت مطبوعاتی 120 مقاله به چهارمین سمینار «بررسی مسائل مطبوعات ایران؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها» ارسال شده است.

در سمینار امسال 25 مهمان خارجی از کشورهای افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و بنگلادش هم که عمدتاً به زبان فارسی مسلط هستند، حضور دارند.

همچنین قرار است همزمان با این سمینار کتاب «فهرست پایان نامه‌های حوزه مطبوعات و رسانه» منتشر و توزیع شود.

نخستین دوره این سمینار در سال 1369، دومین دوره آن در سال 1377 و سومین دوره آن در سال 1383 برگزار شده بود.