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۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۸

در سال 90/

هشت میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه عمرانی دامغان جذب شد

هشت میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه عمرانی دامغان جذب شد

دامغان - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار شهرستان دامغان با اشاره به جذب بیش از هشت میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه عمرانی این شهر، گفت: اعتبار کلی این پروژه ها در سال 90 رقمی بیش از 11 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهران پور صبح روز دوشنبه در اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان دامغان در سالجاری که در سالن جلسات فرمانداری و در جمع مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه اجرای پروژه های عمرانی در سال 90 رقمی معادل 11 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده بود، اظهار داشت: از این میزان هشت میلیارد و 932 میلیون تومان اعتبار تا کنون جذب شده است.

وی اضافه کرد: به طور میانگین 77 درصد بودجه سال 90 به بخش عمرانی شهرستان دامغان تاکنون تخصیص یافته است.

معاون فرماندار دامغان یادآور شد: این میزان اعتبار اختصاص یافته بر اساس نوع پروژه ها در بین دستگاه های اجرایی توزیع شد.

وی بیان کرد: دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان باید تا 31 تیرماه که پایان سال مالی دستگاه ها است، اعتبارات اختصاص یافته را جذب و هزینه کنند و در راستای باقی مانده اعتبارات با همکاری ادارات کل تلاش کنند.

طاهران پور یادآور شد: دستگاه های اجرایی باید لیست جذب و هزینه کرد اعتبارات پس از پایان سال مالی را به فرمانداری ارسال تا برای دستگاه های نظارتی شامل دیوان محاسبات فرستاده شود.

وی اضافه کرد: دستگاه های اجرایی باید در بحث اعتبارات نفت، حوادث غیر مترقبه و ماده 10 و 12 به صورت 100 درصد اعتبار را جذب کنند و در صورت عدم جذب و تخصیص تلاش کنند تا اعتبار به صورت کامل تامین و جذب شود.

طاهران پور افزود: اعتبار تعهدات سفرهای دولت و رهبری به شهرستان دامغان به صورت 100 درصد جذب شده است.

وی یادآور شد: با جذب اعتبارات باید بکوشیم تا زیرساختهای خدمت رسانی بهتر به مردم را فراهم کنیم.

معاون فرماندار شهرستان دامغان به بودجه سال 91 اشاره داشت و افزود: اگر درصد اعتبارات عمرانی افزایش پیدا کند راه سازندگی و خدمت به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

در این جلسه هر یک از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان به ارائه گزارش در زمینه میزان پیشرفت پروژه های عمرانی و میزان اعتبارت اختصاص یافته مطالبی را بیان کردند.

کد مطلب 1608066

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