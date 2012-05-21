مقصود کاردوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون برای ساخت این مسجد 30 میلیون تومان از کمکهای مردمی هزینه شده است.

وی اظهارداشت: مسجد صاحب الزمان (عج) با 300 متر زیر بنا در دو طبقه با کمکهای مردمی در حال احداث است.

رئیس هیئت امنای بقعه متبرکه روستای دهنده شهرستان صومعه سرا در ادامه نقش خیران برای تکمیل و ساخت این مسجد را بسیار موثر دانست و از مسئولان و مردم خواست برای احداث مسجد مزبور تلاش کنند.

وی گفت: روستای دهنده جزء دهستان کسماء و در فاصله چهار کیلومتری صومعه سرا با 105 خانوار و 323 نفر جمعیت است.

کاردوست افزود: وجود دو امامزاده آقا سید ابراهیم و آقا سید سلیمان از نوادگان امام موسی بن جعفر (ع) جلوه خاصی به این منطقه بخشیده است.

رئیس هیئت امنای بقعه متبرکه روستای دهنده شهرستان صومعه سرا با اشاره به اینکه بقعه مزبور در سال 81 با معماری خاص و رعایت اصول مهندسی مورد بازسازی قرار گرفته است، گفت: زیر بنای این بقعه 200 متر و در شکل هشت ضلعی با نماد خاص طراحی و با نظر اوقاف تهران نمای داخلی آیینه کاری و نمای بیرون دارای گلدسته و مناره می باشد.

وی با بیان اینکه کل مساحت بقعه و مسجد هفت هزار متر است از دریافت سند زمین این مجموع به همت اوقاف شهرستان صومعه سرا خبر داد.

کاردوست اعلام کرد: از دیگر قابلیتهای این بقعه داشتن چاه عمیق 120 متریست که برای احداث آن پارسال پنج میلیون تومان هزینه شده است.

وی همچنین از ساخت سرویس بهداشتی، حمام جداگانه مردانه و زنانه برای استفاده زائران خبر داد و افزود: هیئت امنای بقعه متبرکه با نظارت اوقاف و امور خیریه شهرستان اقدام به ساخت ضریح متبرکه و با شکوه توسط ضریح سازان اصفهان به ارزش 30 میلیون تومان کرده است.

رئیس هیئت امنای بقعه متبرکه روستای دهنده شهرستان صومعه سرا در ادامه از راه اندازی استخر پرورش ماهی قزل آلا در پیرامون مسجد و بقعه متبرکه این روستا اشاره کرد و گفت: با ایجاد این استخر چهار نفر مشغول بکار می شوند.

وی اظهارداشت: با توجه به وجود چاه عمیق آب و استفاده از آن در اجرای طرح پرورش ماهی قزل آلا علاوه بر اشتغالزایی می توان قدمهای موثری برای ساخت مسجد و بقعه متبرکه برداشت.

کاردوست تصریح کرد: بقعه متبرکه روستای دهنده به دلیل داشتن بسترهای مناسب می تواند به عنوان منطقه گردشگری - مذهبی به استان و کشور معرفی شود.

وی افزود: این بقعه هر سال میزبان زائران زیادی از اقصی نقاط کشور است که این امر خود باعث حفظ ارزشها، باورها و ایجاد فرصت شغلی و کسب درآمد بویژه در فصل تابستان است.

رئیس هیئت امنای بقعه متبرکه روستای دهنده شهرستان صومعه سرا ادامه داد: توجه به این بقعه و توسعه ساختارهای زیر بنایی، امکان توسعه پایدار و یکپارچه روستایی را فراهم می سازد.