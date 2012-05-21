به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در گفتگویی به تشریح اهداف و دستاوردهای آزادسازی خرمشهر در جنگ تحمیلی پرداخت و ‏‏گفت: فتح خرمشهر و هشت سال دفاع مقدس را می‌توان به عنوان پدیده تاریخی و تأثیرگذار بر جامعه ایران و ‏‏حتی بر جوامع و ملتهای مسلمان مورد توجه قرار داد.

وی افزود: منظور از پدیده نامیدن فتح خرمشهر، این است که پدیدهِ ‏‏تاریخی مسئله‌ای است که در مقطعی، بخش وسیعی از جامعه را به تغییر و تحول دچار می‌کند و در گسترهِ ‏‏زمانی و مکانی عینیت می‌یابد و دارای تأثیرات منطقه‌ای یا تغییر در معادلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ‏‏داخل کشور و یا حتی در سطح منطقه و بین‌المللی می‌شود؛ چراکه فتح خرمشهر به عنوان پدیده‌ای ‏‏تاریخی، موضوعی نیست که بیاید و بگذرد و با گذر زمان فراموش شود، بلکه این پدیده تاریخی می‌تواند به ‏‏صورتهای مختلفی دوام پیدا کند و اثرش در حافظه مردم و در گردش زمان و مکان باقی بماند.

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صفوی درخصوص دستاوردهای جنگ تحمیلی برای جمهوری اسلامی ایران گفت: در برابر خسارت‌های جنگ تحمیلی، ما کشور و سرزمین‌مان را حفظ کردیم آن را از دست اشغالگران ‏‏عراقی نجات دادیم چیزی که در تاریخ ایران کم نظیر است. ملت ما از یک قدرتمندی و یک قدرت دفاعی ‏‏و بازدارندگی برخوردار گردید که هر متجاوزی فهمید که اگر به ایران حمله کند ایران او را رها نخواهد ‏‏کرد و متجاوز را تا سرزمین خودش دنبال خواهد کرد یعنی به متجاوز درسی را دادیم که برای متجاوزین ‏‏احتمالی بعدی درس عبرت شود.

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وی در ادامه افزود: در این جنگ مدیریت کشور ما تربیت شد، یک سپاه پاسدارانی که شکل نظامی نداشت و قدرت نظامی ‏‏نبود از این جنگ متولد شد صنایع نظامی ما قوت گرفت تا اندازه‌ای بخش‌های مختلف مدیریت و صنعت و ‏‏تکنولوژی ما، بخش‌های مختلف کشور ما در این جنگ قدرت پیدا کردند.

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صفوی در خصوص افزایش توان دفاعی ایران پس از جنگ تحمیلی اظهار داشت: در جنگ یاد گرفتیم موشک بسازیم، ایران در زمان شاه موشک دوربرد نداشت حداکثر کاتیوشا داشتیم با ‏‏برد 30 کیلومتر، ما هم اکنون موشک‌های بالستیک داریم و در بخش صنایع دفاعی به کشورهای دیگر ‏‏صادرات داریم. ‏جنگ باعث شد قدرت جدیدی ظاهر شود و البته در این جنگ مظلومیت ما هم به دنیا نشان داده شد.

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دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در خصوص منابع قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران، گفت: موقعیت سرزمینی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که ایران از این حیث از یک وزن بالاتری نسبت به کشورهای ‏‏همسایه خودش دارد از منابع قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران است. ایران، غیر از عراق و افغانستان ‏‏است. ایران قلب این منطقه است و در هر ساز و کار اقتصادی سیاسی ایران کلید منطقه است، بدون ایران در ‏‏منطقه هیچ ساز و کار اقتصادی سیاسی و امنیتی شکل نمی‌گیرد.

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صفوی با اشاره به گستره جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، تصریح کرد: وزن ایران در مباحث سیاسی، اقتصادی و امنیتی تعیین کننده است. ایران 2000 کیلومتر ساحل در خلیج ‏‏فارس و دریای عمان دارد و خلیج فارس هم 63 تا 65 درصد انرژی جهان را دارد. هرکس می‌خواهد انرژی را ‏‏از این منطقه ببرد بالاخره باید با ایران کنار بیاید و ما قدرت بزرگ تأمین کننده امنیت انرژی جهان هستیم ‏‏جهانی که به انرژی این منطقه نیاز دارد ایران قدرتمند اینجاست، نمی توانند ایران را نادیده انگارند.

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وی با اشاره به خردمندی رهبری سیاسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما یک کشور بزرگ 75 میلیون نفری هستیم همه کشورهای جنوب خلیج فارس را با هم جمع کنید 75 میلیون ‏‏نفر نمی‌شود و ما نظام قدرتمندی هستیم که از مدیران توانمند و از رهبری قدرتمند و خردمند ‏‏برخوردار و از نفوذ سیاسی بالایی برخورداریم. این یک واقعیت است.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تاکید کرد: نفوذ سیاسی ما در عراق، سوریه‏‏، لبنان، فلسطین، افغانستان، نفوذ سیاسی ایران در جهان اسلام تأثیرگذار است و یک قدرت بزرگ ‏‏بازدارنده نظامی هم هستیم و دشمنان ما خوب این را درک می‌کنند البته ما این قدرت دفاعی‌مان را برای ‏‏دفاع از سرزمین‌مان، برای دفاع از منافع ملی‌مان و برای حفظ ملتمان به کار می گیریم و استراتژی ما یک ‏‏استراتژی تهاجمی نیست، ایران بدنبال صلح و امنیت پایدار در این منطقه، چه منطقه خلیج فارس چه ‏‏خاورمیانه است و این صلح و امنیت پایدار با خروج نیروهای بیگانه از منطقه و با مشارکت کشورهای منطقه ‏‏حاصل می‌شود. این چیزی است که ایران در سیاست خارجی‌اش دنبال می‌کند.

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صفوی در پایان با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات و لزوم حفظ وحدت ملی گفت: به نظر می‌رسد همان قدرتهای شیطانی که در زمان جنگ پشتیبان صدام بودند هم اکنون با اعمال تحریم‌‏‏های اقتصادی و سیاسی و قدرت رسانه‌ای و تبلیغاتی خود، یک جنگ اقتصادی و فرهنگی را علیه ملت و ‏‏دولت ایران طی چند سال گذشته راه انداخته‌اند تا اراده سیاسی خودشان را بر ایران تحمیل کنند؛ ولیکن ‏‏ملت بزرگ ایران با هوشمندی، صبر و استقامت و با اتحاد و انسجام بین ملت و دولت و همدلی مسئولان ‏‏کشور و با به کارگیری خرد جمعی توسط دولتمردان و سیاستمداران و با استفاده از منابع قدرت ملی به یاری ‏‏خداوند متعال از این پیچ خطرناک نیز با پیروزی عبور خواهد کرد و ان‌شاءالله در دهه چهارم انقلاب ‏‏پیشرفت و عدالت در کشور و برای ملت عزیزمان حاصل خواهد شد.