به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در گفتگویی به تشریح اهداف و دستاوردهای آزادسازی خرمشهر در جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: فتح خرمشهر و هشت سال دفاع مقدس را میتوان به عنوان پدیده تاریخی و تأثیرگذار بر جامعه ایران و حتی بر جوامع و ملتهای مسلمان مورد توجه قرار داد.
وی افزود: منظور از پدیده نامیدن فتح خرمشهر، این است که پدیدهِ تاریخی مسئلهای است که در مقطعی، بخش وسیعی از جامعه را به تغییر و تحول دچار میکند و در گسترهِ زمانی و مکانی عینیت مییابد و دارای تأثیرات منطقهای یا تغییر در معادلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی داخل کشور و یا حتی در سطح منطقه و بینالمللی میشود؛ چراکه فتح خرمشهر به عنوان پدیدهای تاریخی، موضوعی نیست که بیاید و بگذرد و با گذر زمان فراموش شود، بلکه این پدیده تاریخی میتواند به صورتهای مختلفی دوام پیدا کند و اثرش در حافظه مردم و در گردش زمان و مکان باقی بماند.
صفوی درخصوص دستاوردهای جنگ تحمیلی برای جمهوری اسلامی ایران گفت: در برابر خسارتهای جنگ تحمیلی، ما کشور و سرزمینمان را حفظ کردیم آن را از دست اشغالگران عراقی نجات دادیم چیزی که در تاریخ ایران کم نظیر است. ملت ما از یک قدرتمندی و یک قدرت دفاعی و بازدارندگی برخوردار گردید که هر متجاوزی فهمید که اگر به ایران حمله کند ایران او را رها نخواهد کرد و متجاوز را تا سرزمین خودش دنبال خواهد کرد یعنی به متجاوز درسی را دادیم که برای متجاوزین احتمالی بعدی درس عبرت شود.
وی در ادامه افزود: در این جنگ مدیریت کشور ما تربیت شد، یک سپاه پاسدارانی که شکل نظامی نداشت و قدرت نظامی نبود از این جنگ متولد شد صنایع نظامی ما قوت گرفت تا اندازهای بخشهای مختلف مدیریت و صنعت و تکنولوژی ما، بخشهای مختلف کشور ما در این جنگ قدرت پیدا کردند.
صفوی در خصوص افزایش توان دفاعی ایران پس از جنگ تحمیلی اظهار داشت: در جنگ یاد گرفتیم موشک بسازیم، ایران در زمان شاه موشک دوربرد نداشت حداکثر کاتیوشا داشتیم با برد 30 کیلومتر، ما هم اکنون موشکهای بالستیک داریم و در بخش صنایع دفاعی به کشورهای دیگر صادرات داریم. جنگ باعث شد قدرت جدیدی ظاهر شود و البته در این جنگ مظلومیت ما هم به دنیا نشان داده شد.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در خصوص منابع قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران، گفت: موقعیت سرزمینی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که ایران از این حیث از یک وزن بالاتری نسبت به کشورهای همسایه خودش دارد از منابع قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران است. ایران، غیر از عراق و افغانستان است. ایران قلب این منطقه است و در هر ساز و کار اقتصادی سیاسی ایران کلید منطقه است، بدون ایران در منطقه هیچ ساز و کار اقتصادی سیاسی و امنیتی شکل نمیگیرد.
صفوی با اشاره به گستره جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، تصریح کرد: وزن ایران در مباحث سیاسی، اقتصادی و امنیتی تعیین کننده است. ایران 2000 کیلومتر ساحل در خلیج فارس و دریای عمان دارد و خلیج فارس هم 63 تا 65 درصد انرژی جهان را دارد. هرکس میخواهد انرژی را از این منطقه ببرد بالاخره باید با ایران کنار بیاید و ما قدرت بزرگ تأمین کننده امنیت انرژی جهان هستیم جهانی که به انرژی این منطقه نیاز دارد ایران قدرتمند اینجاست، نمی توانند ایران را نادیده انگارند.
وی با اشاره به خردمندی رهبری سیاسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما یک کشور بزرگ 75 میلیون نفری هستیم همه کشورهای جنوب خلیج فارس را با هم جمع کنید 75 میلیون نفر نمیشود و ما نظام قدرتمندی هستیم که از مدیران توانمند و از رهبری قدرتمند و خردمند برخوردار و از نفوذ سیاسی بالایی برخورداریم. این یک واقعیت است.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تاکید کرد: نفوذ سیاسی ما در عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، افغانستان، نفوذ سیاسی ایران در جهان اسلام تأثیرگذار است و یک قدرت بزرگ بازدارنده نظامی هم هستیم و دشمنان ما خوب این را درک میکنند البته ما این قدرت دفاعیمان را برای دفاع از سرزمینمان، برای دفاع از منافع ملیمان و برای حفظ ملتمان به کار می گیریم و استراتژی ما یک استراتژی تهاجمی نیست، ایران بدنبال صلح و امنیت پایدار در این منطقه، چه منطقه خلیج فارس چه خاورمیانه است و این صلح و امنیت پایدار با خروج نیروهای بیگانه از منطقه و با مشارکت کشورهای منطقه حاصل میشود. این چیزی است که ایران در سیاست خارجیاش دنبال میکند.
صفوی در پایان با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات و لزوم حفظ وحدت ملی گفت: به نظر میرسد همان قدرتهای شیطانی که در زمان جنگ پشتیبان صدام بودند هم اکنون با اعمال تحریمهای اقتصادی و سیاسی و قدرت رسانهای و تبلیغاتی خود، یک جنگ اقتصادی و فرهنگی را علیه ملت و دولت ایران طی چند سال گذشته راه انداختهاند تا اراده سیاسی خودشان را بر ایران تحمیل کنند؛ ولیکن ملت بزرگ ایران با هوشمندی، صبر و استقامت و با اتحاد و انسجام بین ملت و دولت و همدلی مسئولان کشور و با به کارگیری خرد جمعی توسط دولتمردان و سیاستمداران و با استفاده از منابع قدرت ملی به یاری خداوند متعال از این پیچ خطرناک نیز با پیروزی عبور خواهد کرد و انشاءالله در دهه چهارم انقلاب پیشرفت و عدالت در کشور و برای ملت عزیزمان حاصل خواهد شد.
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