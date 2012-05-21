به گزارش خبرنگار مهر، شاهین نوش آبادی ظهر روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با عنوان اینکه تحول اخلاقی و تربیتی دانش آموزان از مهمترین اهداف اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، افزود: در سطح کشور 750 ستاد، اجرای این سند بنیادین را پیگیری و بررسی می کنند.

وی با بیان اینکه اجرای نظام آموزشی شش، سه، سه هم اکنون مهمترین برنامه ستادهای اجرایی و ادارات آموزش و پرورش در کشور است، اظهار داشت: افزایش کیفیت آموزشی و تحصیلی دانش آموزان، نزد سازمان آموزش و پرورش اولویت مهمی دارد.

وی با اشاره به مهیاسازی اجرای نظام آموزشی شش، سه، سه، بر تامین فضای آموزشی و نیروی انسانی مناسب برای این نظام آموزشی و بویژه پایه ششم ابتدایی تاکید کرد.

شاهین نوش آبادی افزود: در حال حاضر، کلیه مدارس روستایی کشور تحت پوشش مجتمع های آموزشی قرار دارند.

نماینده شورای عالی آموزش و پرروش کشور با بیان اینکه تمام مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری موظف به پوشش دهی هر سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در کشور هستند، پیگیری امور تحصیلی و تربیتی دانش آموزان در سه دوره را از مهمترین اهداف ایجاد مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری خواند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 200 مجتمع آموزشی و پرورشی شهری در کشور و 32 مجتمع نیز در استان سمنان فعالیت می کنند، افزود: برخی مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری در کشور تا 10 مدرسه را تحت پوشش قرار داده اند.