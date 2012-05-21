21 هزار مترمربع زمین برای مسکن مهر در گنبد اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هدایتی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از این طرح افزود: این زمین توسط خیری بنام توسلی به این انجمن اهدا شد و ارزش تقریبی آن حدود 15 میلیارد ریال است.

وی اظهار داشت: قرار است در آن سازه بتنی در 222 واحد در 21 بلوک 3 طبقه روی پیلوت و با متوسط متراژ 65 متر مربع در هر واحد ، با نظارت بنیاد مسکن استان گلستان احداث شود.

هدایتی گفت: تمام 222 واحد این پروژه شامل 200 میلیون ریال وام مسکن مهر هستند و دکتر عابدی که یکی دیگر از خیرین مسکن ساز استان هستند، مبلغ 4 میلیارد ریال به انجمن خیرین مسکن ساز استان برای ساخت این پروژه اهدا کرده است.

شهرستان گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.

