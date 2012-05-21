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۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۰

21 هزار مترمربع زمین برای مسکن مهر در گنبد اهدا شد

21 هزار مترمربع زمین برای مسکن مهر در گنبد اهدا شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز گلستان گفت: یک خیر، زمینی به مساحت 21 هزار و 737 متر مربع برای ساخت مسکن مهر اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هدایتی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از این طرح افزود: این زمین توسط خیری بنام توسلی به این انجمن اهدا شد و ارزش تقریبی آن حدود 15 میلیارد ریال است.

وی اظهار داشت: قرار است در آن سازه بتنی در 222 واحد در 21 بلوک 3 طبقه روی پیلوت و با متوسط متراژ 65 متر مربع در هر واحد ، با نظارت بنیاد مسکن استان گلستان احداث شود.

هدایتی گفت: تمام 222 واحد این پروژه شامل 200 میلیون ریال وام مسکن مهر هستند و  دکتر عابدی که یکی دیگر از خیرین مسکن ساز استان هستند، مبلغ 4 میلیارد ریال به انجمن خیرین مسکن ساز استان برای ساخت این پروژه اهدا کرده است.

شهرستان گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.
 

کد مطلب 1608097

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