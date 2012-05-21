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۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

در جشنواره تولیدات/

موسیقی بویراحمدی در بیستون طنین انداز شد

موسیقی بویراحمدی در بیستون طنین انداز شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: گروه و اثر موسیقی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در سومین جشنواره تولیدات حوزه های هنری کشور در کرمانشاه حائز رتبه های برتر شدند.

رضا پارسیان نژاد به خبرنگار مهر گفت: حوزه هنری این استان توانست با آلبوم موسیقی بویراحمدی با عنوان "زمند" جایزه رتبه دوم در تولید موسیقی بومی (محلی- نواحی- مقامی) را کسب کند.

وی بیان کرد: آلبوم موسیقی زمند توسط "سعید اسلامی" آهنگسازی شده و خوانندگی آن را "جان محمد بزرگیان" و "محمد جواد طالبی" بر عهده داشتند.

پارسیان نژد اظهار داشت: اشعار این اثر موسیقی لری را "حسن بهرامی" سروده است و در آن برخی از تصنیفها و آواز های بویراحمدی از جمله "یاریار"، "دل گورودار"، "آهای لیلی"،" مردل بویراحمدی"، "عروسی" و ... اجرا شده است.

وی یادآور شد: همچنین گروه موسیقی "ایلبانگ" حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با خوانندگی "کاظم کریمی" در بخش جنبی این جشنواره مقام دوم را کسب کرد.

پارسیان نژاد کسب این عنوانها را در یک جشنواره ملی نشان از بالا بودن ظرفیتهای موسیقی این استان دانست و گفت: در صورت بستر سازی مناسب برای رشد هنرمندان موسیقی شاهد درخشش دوباره آنها در جشنواره های ملی خواهیم بود.

کد مطلب 1608120

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