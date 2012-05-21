62هزار خانوار در استان تهران تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تبارک سبحانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای مدیران اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران افزود: از این تعداد بیش از 23 هزار خانوار در کلان شهر تهران ساکن بوده و مابقی خانوارها خارج از کلان شهر و در شهرستان های استان تهران ساکن هستند.

وی به موضوع اشتغال اشاره و گفت: در سال گذشته علی رغم کم کاری برخی از بانک ها در دادن تسهیلات به مددجویان و درخواست کنندگان وام نسبت به سال های ماقبل کارهای مطلوبی در زمینه اشتغالزایی انجام شد.

پرداخت یک میلیارد تومان وام قرض الحسنه به متقاضیان

سبحانی همچنین به پرداخت وام های قرض الحسنه به جای کمک های بلاعوض اشاره و ادامه داد: سال گذشته یک میلیارد تومان وام قرض الحسنه به یکهزار و 100 نفر متقاضی پرداخت شد.

وی یکی از راه های جایگزین مستمری که بتوان برای خانواده ها افزایش ارزش افزوده داشته باشد را حساب پس انداز آتیه عنوان کرد و اظهار داشت: با بخشی از کمک حامیان برای تمامی ایتام تحت حمایت حساب پس انداز آتیه انجام شده است تا وقتی که آنان به سن قانونی برسند صاحب یک سرمایه و اندوخته ای باشند.

این مسئول اظهار امیدواری کرد تا پایان امسال با ایمن سازی بیشتر صندق صدقات بتوان سرقت از صندوق ها را تا 90 درصد کاهش داد.