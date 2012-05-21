به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار فریدون عباسی با مروری بر فعالیت های سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه های مختلف و کاربردهای انرژی هسته ای در زمینه کشاورزی، پزشکی و صنعت بر لزوم همکاری موثر آژانس تاکید کرد.

مدیر کل نیز اطمینان داد که آژانس بیش از گذشته همکاری در زمینه های مختلف را گسترش خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه آژانس تنها بازرس نیست، اظهار داشت: ما فعالیت های وسیعی در حوزه های مبارزه با سرطان، امنیت غذایی و تامین نیاز آب و دیگر کاربردهای انرژی هسته ای داریم.

همچنین در بخش دیگری از گفتگوها مشکلات موجود صریحا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای رفع ابهام و گسترش همکاری ها ارائه شد.

هرمان ناکارتس معاون امور پادمانی آژانس و رافائل ماریانو گروسی دستیار ویژه آمانو وی را در این دیدار همراهی می کردند.

سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، معاون امور بین الملل و توسعه راهبردی سازمان انرژی اتمی و مشاور ریاست سازمان در امور آژانس بین المللی انرزی اتمی در این مذاکرات حضور داشتند.