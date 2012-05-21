به گزارش خبرنگار مهر ، رضا صدیقی امروز دوشنبه در این جلسه گفت: دام ها توسط فروشندگان دام ها در داخل شهر اهر نگهداری می شود که متأسفانه با وجود اخطارهای متعدد و پیگیری های لازم تاکنون اقدام عملی درخصوص انتقال دامها و واحدهای دامی فعال در محدوده شهر اهر و خارج از آن صورت نگرفته است.

وی گفت: اینگونه موارد و برخی کم توجهی ها باعث نارضایتی مردم و به خطر افتادن بهداشت عمومی شده است که در این راستا از مسئولان ذیربط خواست در اسرع وقت با اقدامات قانونی و جدی در کمترین زمان ممکن این خواسته به حق شهروندان را عملی کند.

این مقام مسئول تأکید کرد فرمانداری اهر با همکاری جهاد کشاورزی و نهادهای ذیربط آماده همکاری در جهت ارائه تسهیلات بانکی و اخذ مجوزهای لازم در کمترین زمان ممکن جهت ساخت واحدهای دامی در خارج از شهر است.

صدیقی، در این جلسه با اشاره به سد معبر در برخی خیابانهای اصلی و معابر عمومی و فروش میوه توسط افراد در خودروهای نیسان در خیابان های اصلی شهر از مسئولان سد معبر شهرداری و سایر نهادهای دست اندرکار خواست نسبت به جلوگیری از فعالیت آنها دراین مکانها اقدام نموده و شهرداری نیز مکان مناسبی را برای فروش افراد دست فروش در نقاط مختلف شهر اختصاص دهند.



