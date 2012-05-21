دنیای غرب با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به بن بست رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خسروجردی ظهر دوشنبه در همایش بیداری اسلامی دانشگاه پیام نور واحد زنجان گفت: با وقوع انقلاب اسلامی ایران جوانان به این باور رسیدند که شخصی می‎تواند با تکیه بر گفتمان‎های دینی نهضتی جریان آفرین را همچون امام خمینی به رشد و بالندگی برساند.



وی ادامه داد: امروز اگر به مسیری که جمهوری اسلامی ایران در معادلات سیاسی و اقتصادی خود در پیش گرفته است ایمان داشته باشیم شرایط موجود دچار تغییرات اساسی خواهد شد.

معاون پژوهش و مطالعات مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام با اشاره به نقش و جایگاه بیداری اسلامی در جهان اسلام، تصریح کرد: متأسفانه در فضای امروز ایران مباحث روز به خوبی تبیین نشده و متوجه نمی‌شویم که هر عمل و عکس‌العملی که در حال رخ دادن است از چه اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



خسروجردی با بیان این که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران همه نهضت‌ها از تفکرات روز جهان استفاده می‌کردند افزود: در اواسط قرن 20 که انسان هیچ پایه معرفتی برای خود و جهان نداشت انقلاب اسلامی ایران ظهور کرده و معادلات سیاسی را بسیار پیچیده کرد.

