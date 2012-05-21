به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی پیش از ظهر دوشنبه در اولین کنگره ملی سرداران، امیران شهید و شهدای خرمشهر اظهار کرد: خرمشهر، تاریخ حماسه و کتاب افتخار عزت و شرف ملت ایران است و مردم خرمشهر، مردمی مقاوم و صبور که چون سرو ایستاده اند و حق بزرگی به گردن همه ما دارند.

وی اضافه کرد: امروز این توفیق را پیدا کردیم که در اولین روز که تحت عنوان مقاومت و زن است در بین مردم این شهر حضور یابیم و شروع آن با تجلیل از زنان مقاوم و صبور این شهر است زیرا آنها مادرانی بودند که علاوه بر امدادگری به مجروحین با شرف و عزت از میهن دفاع کردند.



سردار نقدی عنوان کرد: از اینکه نسل جدید با یاد و خاطرات یک هزار و 75 شهید خرمشهری آشنا می شود قدم کوچکی است برای استفاده از گنجینه های بزرگ دفاع مقدس و ارزش متعالی که شهدا آفریدند.



وی با اشاره به آغاز کار کنگره شهدا گفت: کنگره شهدای خرمشهر چند سال پیش آغاز شده است. کتابهای متعدد، مستندها، فیلمها و کارهای هنری ارزشمندی تولید شده و امروز اجلاس سه روزه آن آغاز می کنیم.



نقدی گفت: اگر دشمن از این مقاومت زنان ایرانی در خرمشهر عبرت نگرفته و با همه توان تلاش می کند که حجاب را از سر زنان مسلمان دنیا بردارد، ما هم با همه وجود خواستار این ارزش الهی هستیم و از آن دفاع می کنیم.



وی با اشاره به شناسایی بیش از هزار و 700 شهید خرمشهری در نقاط مختلف کشور تاکید کرد: شناسایی این شهدا با این هدف انجام شده که پیام آنها را درک و آن را به نسلهای آینده منتقل کنیم.



اولین کنگره ملی سرداران، امیران شهید و شهدای خرمشهر روز دوشنبه امروز در مرکز نمایشگاه های بین المللی سازمان منطقه آزاد اروند با حضور سرداران، مسئولان کشوری، استانی و محلی به مدت سه روز کار خود را آغاز کرد.