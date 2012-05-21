۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

مجتهدزاده:

توطئه های دشمنان علیه زنان ایرانی ناکارآمد است

خرمشهر - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز امور زنان و خانواده و مشاور رئیس جمهور گفت: زنان ایرانی از ایمانی قوی برخوردار هستند به همین دلیل توطئه های دشمنان علیه زنان ایرانی ناکارآمد است.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم مجتهدزاده پیش از ظهر دوشنبه در اولین کنگره ملی سرداران، امیران شهید و شهدای خرمشهر با تاکید بر نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس؛ گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت تنها راه مبارزه در برابر جنگ نرم دشمنان است.

وی، بصیرت زنان ایرانی را الگویی برای زنان جهان دانست و گفت: این بصیرت به الگویی برای زنان کشورهای انقلابی و مبارزه طلبی همچون بحرین و فلسطین تبدیل شده است.

مجتهدزاده عنوان کرد: تشخیص به موقع و درک درست در شرایط حساس باعث شده تا توطئه های دشمنان علیه زنان ایرانی ناکارآمد شود.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمن برای رخنه در بنیان خانواده گفت: تجربه هشت سال دفاع مقدس اجازه نمی دهد تا دشمنان به اهداف شوم خود دست یابد.

مجتهد زاده، گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت را راه مقابله با توطئه های دشمنان در جنگ نرم علیه کشور دانست و گفت: حضور فعال زنان به شکل مستقیم و غیر مستقیم در پیدایش و استمرار انقلاب اسلامی و در طول هشت سال دفاع مقدس تحمیلی نقطه عطف فعالیت زنان و حضور آنها در جامعه است.
 
اولین کنگره ملی سرداران، امیران شهید و شهدای خرمشهر روز دوشنبه امروز در مرکز نمایشگاه های بین المللی سازمان منطقه آزاد اروند با حضور سرداران، مسئولان کشوری، استانی و محلی به مدت سه روز کار خود را آغاز کرد.
