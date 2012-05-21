توطئه های دشمنان علیه زنان ایرانی ناکارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم مجتهدزاده پیش از ظهر دوشنبه در اولین کنگره ملی سرداران، امیران شهید و شهدای خرمشهر با تاکید بر نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس؛ گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت تنها راه مبارزه در برابر جنگ نرم دشمنان است.

وی، بصیرت زنان ایرانی را الگویی برای زنان جهان دانست و گفت: این بصیرت به الگویی برای زنان کشورهای انقلابی و مبارزه طلبی همچون بحرین و فلسطین تبدیل شده است.



مجتهدزاده عنوان کرد: تشخیص به موقع و درک درست در شرایط حساس باعث شده تا توطئه های دشمنان علیه زنان ایرانی ناکارآمد شود.



وی با اشاره به جنگ نرم دشمن برای رخنه در بنیان خانواده گفت: تجربه هشت سال دفاع مقدس اجازه نمی دهد تا دشمنان به اهداف شوم خود دست یابد.



مجتهد زاده، گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت را راه مقابله با توطئه های دشمنان در جنگ نرم علیه کشور دانست و گفت: حضور فعال زنان به شکل مستقیم و غیر مستقیم در پیدایش و استمرار انقلاب اسلامی و در طول هشت سال دفاع مقدس تحمیلی نقطه عطف فعالیت زنان و حضور آنها در جامعه است.



اولین کنگره ملی سرداران، امیران شهید و شهدای خرمشهر روز دوشنبه امروز در مرکز نمایشگاه های بین المللی سازمان منطقه آزاد اروند با حضور سرداران، مسئولان کشوری، استانی و محلی به مدت سه روز کار خود را آغاز کرد.