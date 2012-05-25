حضور اصولگرایان در فراکسیونی واحد برای انتخاب ریاست مجلس آینده یک ضرورت است

امیرحسین قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه به ازای هر فردی که نماینده مجلس است تفکرات مختلفی در مجلس وجود دارد تصریح کرد: باید مجلس از ظرفیت سیاسی لازم برخوردار بوده و این اختلاف سلایق را به همدلی و همراهی تبدیل کند تا مسایل و مشکلات حل شود.

وی با تاکید بر این که این ظرفیت در قالب فراکسیون اصولگرایان قابل تحقق است، اظهار داشت‌:‌ بیانیه اخیر روحانیت مجلس گام مثبتی در این راستا بود تا روحانیت محور این وحدت شود.

قاضی زاده با انتقاد از عملکرد فراکسیون اصولگرایان در مجلس هشتم گفت: شاید اگر فراکسیون اصولگرایان در مجلس هشتم قوی‌تر عمل می‌کرد خیلی از مشکلات و اختلافات میان دولت و مجلس نیاز نبود در صحن علنی مجلس مطرح شود.

وی با تاکید بر اینکه باید ریاست فراکسیون اصولگرایان و مجلس نهم دو فرد متفاوت باشند، گفت: اگر یکی از علما ریاست فراکسیون اصولگرایان را بر عهده بگیرد شاید این فراکسیون بتواند عملکرد قویتری در مجلس نهم داشته باشد.

وی با اشاره به گروه بندی‌هایی که برای انتخاب ریاست مجلس نهم تشکیل شده است گفت: ‌انتخاب ریاست مجلس نهم با همه اختلافات و کم و زیادها انجام می‌شود اما مهم این است که این مجلس آینده قرار است گره گشایی‌های زیادی را در آینده انجام دهد. نمایندگان مجلس آینده نباید ریاست این مجلس را صفر و 100 محاسبه کنند تا تنش‌های ناشی از این انتخاب در آینده ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر‍، فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم قرار است بعدازظهر شنبه 6 خرداد به دعوت سه تن از روخانیون شاخص مجلس نهم نشکیل جلسه داده و در خصوص انتخاب رئیس مجلس و هیئت رئیسه تصمیم‌گیری کند.