به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تبیین برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص ایام اعتکاف و بررسی بی حرمتی به مقام والای امام هادی(ع) با حضور حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی ظهر امروز دوشنبه اول خردادماه در محل این سازمان برگزار شد.

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه در آستانه ایام البیض قرار داریم گفت: در آستانه روزهای ایام البیض یعنی روزهای 13 و 14 و 15 ماه رجب هستیم. خوشبختانه از ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران، احیای سنت حسنه اعتکاف بوده است.

وی افزود: همه ساله در این ایام مردم در مساجد معتکف می‌شوند و پیش بینی می شود در مراسم سال جاری بر شکوه این مراسم افزوده شود.

وی در ادامه به برخی از آمار در خصوص مراسم اعتکاف سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال 1390، 600 هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند که این مراسم در 3208 مسجد انجام شد. پیش بینی می‌شود امسال تعداد 3500 مسجد که نسبت به سال گذشته حدود 9 درصد رشد دارد میزبان معتکفین باشد. همچنین پیش بینی می شود که 700 الی 750 هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کنند.

وی تأکید کرد: ثبت نام در مساجد به صورت مستقیم انجام می گیرد. با مساجد برای این امر توسط سازمان هماهنگی شده و برخی مساجد برای آقایان و برخی برای خانمها تدارک دیده شده است.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی افزود: ثبت نام اعتکاف از هم اکنون آغاز شده ولی رسماً از اول رجب ثبت نام آغاز می‌شود و تا اول ایام البیض نیز ادامه خواهد داشت.

پیشی زنان از مردها در مراسم اعتکاف سال گذشته

روحانی نژاد در ادامه یادآور شد: از میان شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف در سال 1390، حدود 64 درصد بانوان بودند و 36 درصد آقایان حضور داشتند. در مجموع 70 درصد قشر جوان بودند که نشان از توجه قشر جوان به این مراسم دارد.

روحانی نژاد تأکید کرد: نسبت جمعیت شهری به جمعیت روستایی در میان معتکفین تقریباً در سال گذشته رعایت شده بود به طوریکه در سال گذشته 70.1 درصد جمعیت شهری و 29.9 درصد از معتکفین را روستائیان تشکیل می‌دادند.

وی افزود: در سال گذشته در 301 شهرستان شاهد مراسم اعتکاف بودیم که پیش بینی می شود امسال این رقم افزایش یابد. اعتکاف فاصله گرفتن از روزمرگی است و خلوت کردن با خدای خود در خلوت ترین مکان یعنی مسجد است. اعتکاف باعث خودسازی و تزکیه نفس می شود که نتیجه آن متوجه جامعه است.

وی تصریح کرد: در این ایام علاوه بر اعمال عبادی، برنامه هایی از قبیل حلقه های معرفت دینی و بحثهای قرآنی و گفتمانهای مربوطه را خواهیم داشت. همچنین در روز 13 رجب که همزمان با 15 خرداد شده به بحث امامت و ولایت پرداخته خواهد شد.

روحانی نژاد در پایان با تشکر از تصویب مصوبه مجلس در خصوص رایگان شدن آب و برق و گاز برای مساجد گفت: بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که باعث افزایش قیمت حاملهای انرژی شد مساجد و حسینیه‌ها دچار مشکل شدند به طوریکه بسیاری از مساجد توان پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز را نداشتند. خوشبختانه مجلس در بررسی لایحه بودجه سال جاری مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن مساجد از پرداخت هزینه حاملهای انرژی معاف شدند که لازم است از آنها تشکر کنیم. مجلس با این مصوبه بر رونق مساجد بار دیگر افزود چرا که می رفت برنامه‌های مساجد ضعیف شود.