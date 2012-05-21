کاهش 30 درصدی کشته‌ های ناشی از تصادفات در خراسان ‌جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمد زاده اظهار داشت: این در حالی است که استان خراسان ‌جنوبی با هفت نفر کمترین تعداد کشته‌ های ناشی از تصادف را در بین استان‌های کشور در این ایام داشته است.

وی افزود: طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور آمار کشوری متوفیان ناشی از تصادف در ایام نوروز امسال یک ‌هزار و 141 نفر است که سهم خراسان‌ جنوبی از این رقم کمتر از یک درصد است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌ جنوبی ادامه داد: ضربه مغزی مهم ‌ترین عامل مرگ در حوادث رانندگی است.

بیشترین مرگ در جاده‌های برون‌ شهری

محمد زاده بیان داشت: 85.7 درصد کشته‌های حوادث رانندگی در امسال مربوط به جاده‌های برون ‌شهری و 14.3 درصد در جاده‌های روستایی رخ داده است.

وی افزود: شهرستان نهبندان با سه نفر بیشترین و پس از آن سربیشه و بشرویه هرکدام با دو نفر از لحاظ شهرستان محل وقوع تصادف تعداد کشته‌های ناشی از تصادف را داشته‌اند.

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان‌ جنوبی گفت: این بررسی نشان می ‌دهد که چهار نفر 57.1 درصد از کشته‌ های ناشی از حوادث رانندگی زن و سه نفر 42.9 درصد مرد بوده‌ اند.

محمد زاده ادامه داد: همچنین در زمان وقوع حادثه 28.6 درصد از افراد راننده وسیله نقلیه و 71.4 درصد سرنشین وسیله نقلیه بوده‌ اند.

ضربه به سر مهم‌ ترین عامل مرگ در تصادفات

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌ جنوبی در مورد علل مرگ در تصادفات گفت: علت اصلی مرگ 42.9 درصد از افراد ضربه به سر، 28.5 درصد شکستگی‌های متعدد و 28.5 درصد به دلیل سوختگی بوده است.

محمد زاده یادآور شد: محل فوت 71.4 درصد از افراد در محل حادثه و 28.6 درصد از افراد در بیمارستان بوده است.

