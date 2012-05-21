به گزارش خبرگار مهر، حجت الاسلام حسن دارابی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی طرح نشاط معنوی، با اشاره به پنج محور برنامه ها گفت : دوره های آموزشی مقطع ابتدایی شامل آموزش روخوانی و روانخوانی ،آموزش آداب اسلامی و اجتماعی، داستانهای زندگانی پیامبران و امامان معصوم ، آموزش احکام (طهارت ،نماز و روزه،) است.

وی اظهار داشت: همچنین آموزش قرائت ، حفظ و مفاهیم قرآن کریم ، بیان اصول عقاید با محورهای (نبوت ، امامت ) آموزش آداب اسلامی و اجتماعی داستانهای زندگانی پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام ،آموزش احکام ( تقلید ، تکلیف، طهارت بویژه وضو وغسل ،نماز ، روزه) مباحث اخلاقی از قبیل هنجارهای ارتباطات اجتماعی ودوستیابی ، کلاسهای هنری اعم از آموزش خطاطی و نقاشی از موارد آموزشی دوره های راهنمایی است.



وی افزود : بیان اصول عقاید با محورهای (توحید ، نبوت ، امامت و ولایت فقیه )بیان احکام شرعی به خصوص احکام جوانان و نوجوانان ، مباحث اخلاقی اعم از (روابط اجتماعی ، رفتار با پدر و مادر ،حجاب و...) برگزاری جلسات پاسخ به شبهات دینی با استفاده از اساتید مجرب ، کلاسهای هنری اعم از آموزش خطاطی ، نقاشی را از دیگر دوره ها اعلام کرد.



سرپرست اداره فرهنگی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان گلستان در خصوص برنامه های تفریحی ، ورزشی طرح نشاط معنوی گفت : فوتبال ، شنا ، تیراندازی ، دو میدانی ، برگزاری اردوهای سیاحتی ، زیارتی، برپایی نماز جماعت و قرائت ادعیه و برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی و جذب خادمین افتخاری در بقاع متبرکه از دیگر برنامه های این اداره کل است.