مجتبی شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام دارای یک هزار و 133 نفر زنبوردار با پنج هزار و 300 کلنی زنبور و تولید 400 تن عسل در سال است.

وی بیان داشت: استان ایلام به علت وجود جنگلهاى انبوه، مراتع سر سبز، و گلها و گیاهان متنوع در فصل بهار تا اوایل تابستان از مناطق مساعد براى پرورش زنبور عسل است و گسترش زنبوردارى در استان از نظر اقتصادى اهمیت خاصى دارد.

این مسئول از مهمترین نواحى پرورش زنبور عسل در این استان به طولاب میشخاص و چوار در شهرستان ایلام، بخش ملکشاهى در شهرستان مهران، بخش شیروان شهرستان شیروان و چرداول و میمه رزین آباد در شهرستان دهلران اشاره کرد.

شیرخانی گفت: در سال جاری به منظور جبران بخشی از خسارت های وارده به کلنی های عسل، 265 تن شکر یارانه ای بین زنبورداران توزیع شده است.

وی افزود: بخش مهمی از عسل تولید شده در استان ایلام به دیگر نقاط کشور ارسال می شود چراکه عسل این استان به عنوان سوغات منطقه نیز شناخته می شود.

این مسئول تصریح کرد: پدیده خشکسالی و گرد و غبار طی سالهای گذشته باعث افت کیفیت عسل تولید شده در استان ایلام شده است.