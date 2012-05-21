محمد کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مستندها تیر ماه سال جاری آماده پخش از مرکز سیمای گلستان و شبکه های سراسری است.

کوهساری با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون این که بقاع متبرکه به قطب فرهنگی تبدیل شوند اظهار داشت: سعی و کوشش همکاران و روسای ستادی اوقاف گلستان بر آین است که با تلاش و همت مضاعف در جهت ترویج فرهنگ وقف و بقاع متبرکه ،غربت را از چهره امامزادگان استان بزداییم تا زائران بیشتری بتوانند از فضای روحانی و معنوی این امامزادگان استفاده کنند.

وی گفت: بحمد الله با همکاری صدا و سیمای مرکز استان و خبرنگاران عرصه وقف این امر محقق خواهد شد.

گلستان 300 امامزاده و موقوفه دارد.