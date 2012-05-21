به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین دلشاد روز دوشنبه در نشست خبری روز جهانی تیروئید که در محل ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: در مورد بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید تنها مسئله تشخیص مطرح نیست بلکه پیگیری طولانی مدت آن نیز اهمیت دارد. تعدادی از نوزادان ممکن است کمبود ید داشته باشند اما برخی از آنها نیز ممکن است تا پایان عمر لازم باشد که تحت درمان قرار گیرند.

وی ادامه داد: کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان از علل مختلفی برخوردار است. نوزادی که با کم کاری تیروئید متولد می‌شود علامت اختصاصی مشخصی ندارد. این علائم زمانی ظاهر می‌شوند که دیگر برای درمان دیر شده است.

دلشاد گفت: غده تیروئید جنین از ماه سوم بارداری شروع به فعالیت می‌کند و در سه ماهه اول به تیروئید مادر وابسته است. اگر فعالیت غده تیروئید مادر در این زمان طبیعی باشد معمولا این نوزاد مشکلی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: میزان شیوع کم کاری تیروئید در دنیا یک در 4 هزار تا 4500 نوزاد است. اما در ایران این نسبت بیشتر است و به طور عموم میزان بروز این بیماری یک مورد در هزار نوزاد به دنیا آمده است. این موضوع به ازدواجهای فامیلی و مسائل ژنتیکی مربوط می‌شود.

به گفته دلشاد، تشخیص کم کاری مادرزادی غده تیروئید قبل از تولد جنین قابل انجام است اما این اقدام بسیار تخصصی بوده و ممکن است عوارضی را به دنبال داشته باشد.