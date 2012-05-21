پرداخت 80 درصد اعتبارات مشاغل خانگی در بشرویه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بشرویه گفت: بانک‌های این شهرستان 80 درصد اعتبارات مربوط به تسهیلات مشاغل خانگی را به متقاضیان پرداخت کرده ‌اند.

سید ضیاء‌الدین حسن ‌زاده میدانی در نشست کمیته اشتغال بشرویه اظهار داشت: این میزان پرداختی بالاتر از میانگین استانی است.

وی افزود: در سال گذشته 645 پرونده مربوط به متقاضیان ساماندهی مشاغل خانگی با اعتبار 16 میلیارد و 722 میلیون ریال برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بشرویه با اشاره به اینکه بیشتر مردم بشرویه به کار کشاورزی و دامداری اشتغال دارند، تأکید کرد: در حال حاضر بیشتر تعاونی‌های این شهرستان در بخش کشاورزی و دامداری فعال هستند.

حسن‌ زاده میدانی اضافه کرد: با حمایت دستگاه‌های اجرایی مرتبط در زمینه شناسایی افراد مستعد و صاحب ایده در زمینه علوم کشاورزی و دامپروری و معرفی آنان برای استفاده از تسهیلات طرح توسعه بخش کشاورزی می‌ توان از استعدادهای بالقوه شهرستان در راستای توسعه بخش کشاورزی به خوبی استفاده کرد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بشرویه نیز گفت: سال گذشته 137 فقره پرونده مربوط به تسهیلات خود اشتغالی با اعتبار 9 میلیارد و 900 میلیون ریال به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

رمضان برمک بیان کرد: در بخش مشاغل خانگی سال گذشته 178 فقره پرونده مربوط به متقاضیان زیر پوشش کمیته امداد با اعتبار 4 میلیارد و 25 میلیون ریال به بانک‌های عامل معرفی شده ‌اند.

صدور 512 مجوز مشاغل خانگی برای زنان درمیانی

فرماندار درمیان گفت: بیش از 70درصد متقاضیان مشاغل خانگی در شهرستان درمیان بانوان هستند.

رجبعلی براتی در مراسم تجلیل از بانوان شاغل در ادارات و صنوف شهرستان درمیان گفت: از 713 مجوز صادر شده در شهرستان درمیان برای مشاغل خانگی تعداد 512 متقاضی زن هستند که در رشته‌ های متعدد برای بهره‌مندی از تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدند.

وی با بیان این که در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی هیچ محدودیتی وجود ندارد ، از صدور این تعداد مجوز مشاغل خانگی برای بانوان با اعتبار 1میلیارد و 193 میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.

سرانه ورزشی درمیان 35 صدم متر مربع

وی اظهار داشت: در سال گذشته مبلغ 400 میلیون تومان برای تکمیل سالن ورزشی بانوان و استخر شنای شهر اسدیه هزینه شده است.

وی، با بیان این مطلب که پیش بینی می شود تا پایان تابستان سال جاری بهره برداری از این دو طرح ورزشی در مرکز شهرستان آغاز شود، ادامه داد: در حال حاضر فضاهای ورزشی موجود در شهرستان به ازای هر نفر 35 صدم متر مریع است.

فرماندار درمیان؛ انسان سازی را مهم ترین رسالت زن مسلمان دانست و افزود: رسالت زن مسلمان امروز بسیار خطیر است و امروز زنان مسلمان با هجمه گسترده تهاجم فرهنگی دشمنان مواجه هستند و اگر زنان مسلمان در تمامی زمینه ها حضرت فاطمه (س) را الگوی خود قرار دهند یقینا بر تمامی توطئه ها و نیرنگ های دشمنان غلبه خواهند کرد.

در این مراسم از 80 بانوی نمونه و شاغل درمیان تجلیل شد.

فتح خرمشهر الگوی مبارزه با استکبار است

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار درمیان گفت: فتح خرمشهر الگوی ملتها برای مبارزه با استکبار است.

علی عباسی در نشست ستاد گرامیداشت حماسه فتح خرمشهر اظهار داشت: عملیات غرورآفرین بیت‌المقدس یک رویداد بزرگ در تاریخ انقلاب است که بار دیگر توان غلبه ایمان بر سلاح را به خوبی به همه نشان داد.

وی با بیان اینکه فتح خرمشهر موجب تقویت روحیه خودباوری و انسجام ملی شد، گفت: در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی، برخی ایام از برجستگی خاصی برخوردارند و در این میان، سالروز حماسه بزرگ فتح خرمشهر به عنوان یک هویت ایرانی و اسلامی موجب افتخار نظام است.

وی ادامه داد: فتح خرمشهر تمام معادلات نظام سلطه را برای به زانو در آوردن نظام مقدس جمهوری اسلامی را برهم زد و در پی آن صدام و حامیانش در موضع تدافعی، چانه زنی های بین المللی و موضع ضعف قرار گرفتند.

معاون فرماندار درمیان حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را بهترین راه مقابله با تهدیدات دشمن در جهاد مقدس اقتصادی دانست و یادآور شد: سرمنشا اقتدار نظام و عظمت ملت مسلمان ایران در جهان دفاع جانانه و حماسه ‌آفرینی فرزندان ایران در عملیات فتح خرمشهر است.

وی تبیین ارزش‌های این حماسه عظیم برای نسل جدید انقلاب را یک وظیفه ملی دانست و افزود: در واقع حماسه فتح خرمشهر نقطه آغاز زوال جبهه کفر در برابر گفتمان انقلاب اسلامی به شمار می ‌رود.

عباسی برگزاری یادواره هفت شهید عملیات فتح خرمشهر، غبارروبی مزار شهدا، بازدید از خانواده شهدای فتح خرمشهر، برگزاری صبحگاه مشترک، رژه موتوری، همایش پیاده‌روی خانوادگی و کوهپیمایی بسیجیان و برگزاری رزمایش گردان‌های الزهرا را از مهم‌ترین برنامه‌های گرامیداشت ایام فتح خرمشهر در درمیان برشمرد.