عرضه تایرهای ضد گلوله و پنچری توسط محققان کشور

مسعود شمس- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این پروژه تحقیقاتی، افزود: مواد اولیه این تایرها شامل 15 مواد همچون کائوچوی طبیعی و مصنوعی، مواد فوم زا، روغنهای صنعتی و مواد شتاب دهنده پخت لاستیک هستند.

وی ضد گلوله و ضد پنچری بودن را از مزایای مهم تایرهای تولید شده نام برد و اظهار داشت: از این رو تایرهای تولید شده در توپهای ضد هوایی، توپهای دوربرد، لیفتراک ها، لودرهای معادن و همچنین برای مصارف توانبخشی برای ویلچپرها قابل استفاده است.



شمس با تاکید بر اینکه این تایرها در شرایط آب و هوایی مختلف پنچر نمی شوند، یادآور شد: تایرها در دمای بیش از 170 درجه سانتیگراد پخته می شوند از این رو می تواند دمای از منهای 25 تا مثبت 150 درجه سانتیگراد را تحمل کند.



مجری طرح عمر مفید این تایرها را 6 سال ذکر کرد و ادامه داد: تا زمانی که نخ این تایرها از بین نرود می توان از آن بهره برداری کرد. این تایرها همچنین در برابر اشیای تیز که در آنها فرو می رود مقاوم هستند.



وی تولید تایرهای ضد پنچری برای موتور سیکلت ها را از برنامه های توسعه ای این پروژه نام برد و خاطر نشان کرد: تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کردیم و بر اساس نتایجی که به دست آمد اقدام به تولید تایرهای ضد پنچری برای موتور سیکلتها می شود که تا 3 ماه آینده عرضه می شود.